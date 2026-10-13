Salomón Jara responde por denuncia ante FGR: “Temporada de zopilotes”

Salomón Jara responde por denuncia ante FGR | Foto: Cuartoscuro

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, minimizó la denuncia penal presentada en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y otros delitos. Al ser cuestionado sobre las acusaciones, aseguró que no tienen seriedad y afirmó que a los denunciantes “les gusta jugar”.

Este martes 13 de octubre, el mandatario también respondió a los señalamientos contra su hermano, Noé Jara, quien aparece entre las personas mencionadas en la denuncia. Ante las preguntas de la prensa, el gobernador expresó: “Ya ven ustedes que son temporadas de zopilotes”.

Salomón Jara minimiza denuncia por delincuencia organizada ante FGR

La denuncia fue presentada el lunes 12 de octubre en la Ciudad de México por Sofía Castro Ríos, representante en Oaxaca de la agrupación política nacional México Nuevo.

Al ser cuestionado sobre la acción legal, Salomón Jara aseguró inicialmente que desconocía a quienes la promovieron, aunque después reconoció a la exlegisladora oaxaqueña entre las personas involucradas.

El gobernador rechazó la seriedad de las acusaciones y respondió:

“No, los conozco, no los conozco… nada de seriedad, no los conozco y no es nada serio, a ellos les gusta jugar”.

¿De qué delitos acusan a Salomón Jara y a su hermano?

La denuncia presentada ante la FGR incluye señalamientos contra el gobernador, su hermano Noé Jara y otros funcionarios y actores políticos.

Entre los presuntos delitos mencionados se encuentran:

Delincuencia organizada

Secuestro

Extorsión

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Homicidio

Robo de hidrocarburos, conocido como huachicol

Sofía Castro Ríos afirmó que el escrito entregado a la Fiscalía contiene documentación y referencias a investigaciones periodísticas para solicitar que se indaguen los hechos denunciados.

“Son temporadas de zopilotes”: Jara responde por su hermano

La denuncia también incluye a Noé Jara, hermano del gobernador, cuyo nombre ha aparecido en reportes periodísticos sobre presuntos vínculos con estructuras sindicales y criminales.

Cuando los periodistas insistieron en los señalamientos contra su hermano, el mandatario respondió:

“Ya ven ustedes que son temporadas de zopilotes”.

La declaración se produjo durante los cuestionamientos sobre los presuntos delitos mencionados en la denuncia presentada ante la FGR.

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