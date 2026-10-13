CNTE Sección 22 anuncia paro de labores en Oaxaca el 16 de octubre; habrá bloqueos carreteros

Sección 22 de la CNTE anuncia paro. Foto: Cuartoscuro

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro de labores en el estado de Oaxaca, pues exigen una auditoría al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) por presuntas irregularidades en la asignación de plazas.

¿Cuándo será el paro de labores de la Sección 22 de la CNTE?

Durante una conferencia de prensa, la Sección 22 de la CNTE anunció un paro de labores de 24 horas para el próximo viernes 16 de octubre en el estado de Oaxaca, así como algunos bloqueos carreteros.

De acuerdo con la organización, esto con el objetivo de exigir una auditoría al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) por presuntas irregularidades en la asignación de plazas y la llamada lista de aviadores.

Al respecto, la secretaria general del magisterio, Yenny Aracely Pérez Martínez, señaló que las autoridades educativas deben esclarecer las denuncias y sancionar a quienes resulten responsables.

Sección 22 exige auditoría externa al IEEPO por irregularidades

La Sección 22 indicó que las irregularidades en la asignación de plazas, difundidas recientemente en medios de comunicación, deben investigarse por medio de una auditoría externa al IEEPO.

Al respecto, Pérez Martínez detalló que existen personas que aparecen en la nómina sin dar clases en las escuelas, mientras que otros trabajadores enfrentan adeudos salariales y falta de plazas.

“Hoy hay responsables y es obligación del estado dar cuentas claras al pueblo de Oaxaca y al magisterio democrático”, declaró la secretaria general.

La organización también denunció que hacen falta aproximadamente 9 mil trabajadores en escuelas de educación básica, media superior y superior.

Piden recuperar plazas de jubilados

También por estas exigencias, la Sección 22 de la CNTE pidió al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, que se revisen las claves presuntamente asignadas de manera irregular y que sean devueltas a quienes tienen derecho sobre ellas.

Igual los miembros exigieron que las plazas disponibles se asignen a los trabajadores que hacen falta en los planteles del estado.

Agregaron que presentarán oficialmente sus demandas ante la nueva administración del IEEPO y advirtieron que, si no les dan soluciones, retomarán las movilizaciones.

Desconocen a participantes de encuentro político

En la misma conferencia, rechazaron un encuentro realizado el pasado 10 de octubre en Oaxaca, en el que participaron exdirigentes y otros personajes que manifestaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El sindicato aseguró que esas personas actúan a título personal y que no representan oficialmente a la Sección 22.

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