Xandú: un altar para recordar a las víctimas de la violencia en el Istmo

Altar dedicado a las víctimas de violencia en el Istmo. Foto: Rusvel Rasgado.

En Juchitán, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, una tradición ancestral se convirtió este año en un espacio para recordar a quienes fueron víctimas de la violencia.

Altar dedicado a víctimas de violencia en el Istmo de Tehuantepec

En el marco del Xandú, la celebración zapoteca dedicada a recibir y honrar a los difuntos, fue instalado un altar, como una ofrenda monumental dedicada a las 957 personas que, de acuerdo con sus organizadores, han perdido la vida a causa de la violencia en el Istmo de Tehuantepec.

La iniciativa fue impulsada por la activista y diseñadora Elvis Guerra, en coordinación con la fundación Celular Viva.

“Por las almas de las personas que fueron arrebatadas de este plano terrenal a causa de la violencia, por causa de toda esta ola de violencia que se ha suscitado en el Istmo de Tehuantepec y que en su totalidad suman 957 muertes por causa de la violencia imparable en el Istmo de Tehuantepec”, comenta Elvis Guerra.

La estructura fusiona dos expresiones culturales: el altar español de escalones y el tradicional Biguie zapoteca. Fue adornada con flores de cempasúchil, cresta de gallo, veladoras, frutas y alimentos tradicionales, además de siluetas con fotografías que representan a las personas asesinadas.

“Es un altar desde la sociedad civil en el que se han sumado, por supuesto, asociaciones de la sociedad civil y que están acá para participar con nosotros, para colaborar con nosotros, es un trabajo, el Xandú es una situación comunitaria“, agrega.

Juchitán, entre las ciudades con más tasa de homicidios

Pero detrás de cada caso estadístico, hay una historia, una familia y una ausencia que permanece.

“Las personas no quieren salir de casa por el miedo, porque ‘voy a llegar a casa, me voy a quedar por ahí’, porque a veces vienes pasando tú, ni la debes pero pasas en un lugar equivocado y te toca, ¿no? Entonces eso nos conlleva a hacer este tipo de actividades“, dice Gisela López Pérez de la Asociación Civil Célula Viva.

La dimensión del problema también se refleja en las estadísticas. De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, Juchitán registró 88 homicidios dolosos durante 2025, la cifra más alta entre los municipios de la entidad.

Además, en enero de 2026, alcanzó el quinto lugar entre las 88 ciudades más importantes del país en tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

Con este mega altar, los participantes no solamente buscan honrar la memoria de sus seres queridos, sino también visibilizar una crisis de inseguridad que continúa golpeando a las familias del Istmo.

En medio de flores, veladoras y recuerdos, el mensaje es contundente: que ninguna de estas vidas quede en el olvido y que la exigencia de justicia y paz no se apague.

Porque en Juchitán, este Xandú no solamente recibe a sus muertos: también recuerda a una sociedad que sigue reclamando vivir sin miedo.

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