Denuncian acoso en Cobao 34. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Alumnas del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao) plantel 34 denunciaron al profesor Diego Alejandro por acosarlas sexualmente; de acuerdo con sus testimonio el maestro pedía favores sexuales a cambio de mejorar sus calificaciones.

El caso llegó a las autoridades del Cobao, quienes informaron que ya separaron de su cargo al presunto acosador sexual.

Alumnas del Cobao 34 denuncian a maestro de acoso sexual

Hace un par de semanas una alumna del Cobao 34 denunció al maestro Diego Alejandro ante las autoridades del plantel, por presunto acoso sexual. Días después se sumaron los testimonios de otras estudiantes, quienes aportaron pruebas como mensajes y audios incriminatorios.

Ante las denuncias, las autoridades del plantel activaron el Protocolo General de Atención a Víctimas de Acoso, Hostigamiento y Violencia Sexual y separaron de su cargo al profesor, pero la comunidad estudiantil considero que esta medida no era suficiente.

El lunes de esta semana, las estudiantes se reunieron en el patio de la escuela para protestar en contra del presunto acosador. Armadas con un micrófono y unas bocinas, compartieron los audios lascivos que les mandaba.

En uno de los mensajes se escucha a Diego Alejandro diciendo que si quieren mejorar sus calificaciones deben dar algo a cambio, pero no se refiere a dinero “la verdad mejor ustedes díganme porque yo no quiero caer en la debilidad del hombre”.

"COBAO 34":

Porque alumnas exhibieron con audios presunto acoso de un profesor en Oaxaca pic.twitter.com/FSfoKIHly1 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 24, 2026

Cobao despide al maestro acosador; autoridades investigan

El video de la protesta se viralizó en redes sociales y el Cobao emitió un nuevo comunicado para informar que el maestro acosador ya no forma parte del colegio y se adoptaron las medidas necesarias para impedir que regrese al plantel.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició una investigación en contra de Diego Alejandro, para esclarecer las denuncias de acoso en el plantel.

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