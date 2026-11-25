Dos eran del autodenominado “Cártel 2 de Abril”. Foto: SSC-CDMX

En la Ciudad de México (CDMX), siete personas fueron detenidas durante dos operativos contra la extorsión, realizados en las alcaldías Tlalpan y Cuauhtémoc . De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, dos de los arrestados serían presuntos integrantes del autodenominado “Cártel 2 de Abril”.

¿Qué se sabe de las detenciones en CDMX?

Las acciones se llevaron a cabo en las colonias San Miguel Topilejo y Guerrero, respectivamente, como parte de los trabajos para combatir la extorsión y a grupos delictivos generadores de violencia en la capital.

#Importante | En dos acciones independientes ejecutadas en las alcaldías @TlalpanAl y @AlcCuauhtemocMx, compañeros de la @SSC_CDMX detuvieron a siete personas probablemente relacionadas con células delictivas generadoras de violencia dedicadas al delito de #extorsión.



Por un… pic.twitter.com/xJD5nstLnO — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 25, 2026

Detienen a cinco hombres en San Miguel Topilejo

El primer operativo ocurrió en la calle Antiguo Camino a Cuernavaca, en la colonia San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, donde un hombre de 43 años solicitó apoyo policial. El ciudadano informó que cinco sujetos le habían exigido dinero y que, momentos antes, lo amenazaron con un arma de fuego para despojarlo del efectivo que llevaba consigo.

Con las características proporcionadas por la víctima, los uniformados ubicaron a los sospechosos metros adelante. Los cinco hombres intentaron escapar al notar la presencia policial, pero fueron interceptados.

Durante la revisión preventiva, los agentes aseguraron dos armas de fuego, dos cargadores, 13 cartuchos útiles, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y una mochila. Los detenidos tienen 20, 22, 25, 27 y 33 años, indicó la SSC.

Caen presuntos integrantes del “Cártel 2 de Abril” en Cuauhtémoc

En una segunda intervención, realizada en el cruce de las calles 2 de Abril y Mina, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, policías observaron a un hombre y una mujer, uno de ellos aparentemente armado.

Al aproximarse y realizarles una revisión, los oficiales encontraron un arma de fuego, un cargador, 99 bolsitas con hierba verde similar a la marihuana y otras 39 con una sustancia sólida en piedra, posiblemente narcótico.

También aseguraron una mochila, tres dispositivos móviles, dinero en efectivo y una motoneta azul.

La mujer, de 39 años, y el hombre, de 33, fueron detenidos. Sobre ambos, el secretario de Seguridad Ciudadana señaló que presuntamente forman parte del autodenominado “Cártel 2 de Abril”.

Vázquez Camacho explicó que las siete detenciones corresponden a dos acciones independientes contra personas posiblemente relacionadas con células delictivas dedicadas a la extorsión.

“En dos acciones independientes ejecutadas en las alcaldías Tlalpan y Cuauhtémoc, compañeros de la SSC detuvieron a siete personas probablemente relacionadas con células delictivas generadoras de violencia dedicadas al delito de extorsión”.

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