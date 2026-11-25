Detienen a siete presuntos extorsionadores en Tlalpan y Cuauhtémoc; dos eran miembros del “Cártel 2 de Abril”
Entre los arrestados hay dos presuntos integrantes del autodenominado “Cártel 2 de Abril”.
En la Ciudad de México (CDMX), siete personas fueron detenidas durante dos operativos contra la extorsión, realizados en las alcaldías Tlalpan y Cuauhtémoc . De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, dos de los arrestados serían presuntos integrantes del autodenominado “Cártel 2 de Abril”.
¿Qué se sabe de las detenciones en CDMX?
Las acciones se llevaron a cabo en las colonias San Miguel Topilejo y Guerrero, respectivamente, como parte de los trabajos para combatir la extorsión y a grupos delictivos generadores de violencia en la capital.
Detienen a cinco hombres en San Miguel Topilejo
El primer operativo ocurrió en la calle Antiguo Camino a Cuernavaca, en la colonia San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, donde un hombre de 43 años solicitó apoyo policial. El ciudadano informó que cinco sujetos le habían exigido dinero y que, momentos antes, lo amenazaron con un arma de fuego para despojarlo del efectivo que llevaba consigo.
Con las características proporcionadas por la víctima, los uniformados ubicaron a los sospechosos metros adelante. Los cinco hombres intentaron escapar al notar la presencia policial, pero fueron interceptados.
- Durante la revisión preventiva, los agentes aseguraron dos armas de fuego, dos cargadores, 13 cartuchos útiles, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y una mochila. Los detenidos tienen 20, 22, 25, 27 y 33 años, indicó la SSC.
Caen presuntos integrantes del “Cártel 2 de Abril” en Cuauhtémoc
En una segunda intervención, realizada en el cruce de las calles 2 de Abril y Mina, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, policías observaron a un hombre y una mujer, uno de ellos aparentemente armado.
Al aproximarse y realizarles una revisión, los oficiales encontraron un arma de fuego, un cargador, 99 bolsitas con hierba verde similar a la marihuana y otras 39 con una sustancia sólida en piedra, posiblemente narcótico.
- También aseguraron una mochila, tres dispositivos móviles, dinero en efectivo y una motoneta azul.
La mujer, de 39 años, y el hombre, de 33, fueron detenidos. Sobre ambos, el secretario de Seguridad Ciudadana señaló que presuntamente forman parte del autodenominado “Cártel 2 de Abril”.
Vázquez Camacho explicó que las siete detenciones corresponden a dos acciones independientes contra personas posiblemente relacionadas con células delictivas dedicadas a la extorsión.
“En dos acciones independientes ejecutadas en las alcaldías Tlalpan y Cuauhtémoc, compañeros de la SSC detuvieron a siete personas probablemente relacionadas con células delictivas generadoras de violencia dedicadas al delito de extorsión”.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.