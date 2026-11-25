Thanksgiving reúne a familias estadounidenses. Foto: Pexels

El Día de Acción de Gracias, conocido en Estados Unidos como Thanksgiving, se celebra el jueves 26 de noviembre y es una de las festividades más importantes del país. Cada año, millones de familias se reúnen para compartir alimentos, agradecer por lo vivido y mantener una tradición cuyo origen se remonta al siglo XVII.

La celebración tiene lugar el cuarto jueves de noviembre y está acompañada de reuniones familiares, cenas tradicionales, desfiles y encuentros deportivos. Además, marca el inicio de uno de los periodos comerciales más importantes del año, con la llegada del Black Friday.

El origen histórico del Día de Acción de Gracias

La historia de Thanksgiving se remonta a 1621, cuando colonos ingleses y miembros del pueblo indígena Wampanoag compartieron una celebración de la cosecha en Plymouth, Massachusetts.

El encuentro duró alrededor de tres días y tuvo lugar después de que los colonos lograran recolectar sus primeros cultivos tras un periodo complicado. La comunidad indígena había contribuido a que los recién llegados aprendieran técnicas de cultivo y supervivencia en el territorio.

Este acontecimiento es considerado uno de los antecedentes históricos de la festividad; sin embargo, no fue una celebración nacional ni dio origen inmediato a una tradición anual. Con el paso del tiempo, distintas comunidades comenzaron a organizar jornadas de agradecimiento.

En 1863, durante la Guerra Civil estadounidense, el presidente Abraham Lincoln proclamó un día nacional de Acción de Gracias, que se celebraría el último jueves de noviembre. La intención también era promover la unión entre los habitantes del país en medio del conflicto.

Thanksgiving quedó establecido el cuarto jueves de noviembre

Aunque durante varios años la fecha de la celebración no fue uniforme, en 1939 el presidente Franklin D. Roosevelt propuso adelantarla una semana para extender la temporada de compras navideñas y favorecer la actividad económica.

La decisión provocó desacuerdos entre estados y ciudadanos, por lo que el Congreso intervino para establecer una fecha definitiva.

Finalmente, en 1941 se aprobó una ley que determinó que el Día de Acción de Gracias se celebraría el cuarto jueves de noviembre, calendario que permanece vigente hasta la actualidad.

Las tradiciones que acompañan la celebración en Estados Unidos

Thanksgiving es una de las fechas que más moviliza a las familias estadounidenses. Millones de personas viajan para reunirse con sus seres queridos y compartir una cena especial.

Entre las costumbres más representativas se encuentran:

La cena tradicional: el pavo horneado suele ser el platillo principal, acompañado de puré de papa, gravy (salsa), relleno, camote, salsa de arándanos y pay de calabaza.

el pavo horneado suele ser el platillo principal, acompañado de puré de papa, gravy (salsa), relleno, camote, salsa de arándanos y pay de calabaza. Los desfiles: uno de los más conocidos es el desfile de Macy’s en Nueva York, que reúne carrozas, globos gigantes, bandas musicales y presentaciones artísticas.

uno de los más conocidos es el desfile de Macy’s en Nueva York, que reúne carrozas, globos gigantes, bandas musicales y presentaciones artísticas. Los partidos de futbol americano: los encuentros de la NFL forman parte de las actividades que muchas familias acostumbran disfrutar durante el día.

los encuentros de la NFL forman parte de las actividades que muchas familias acostumbran disfrutar durante el día. Los momentos de agradecimiento: antes de comer, algunas familias expresan aquello por lo que se sienten agradecidas, como la salud, el trabajo y la compañía de sus seres queridos.

Thanksgiving marca el inicio de la temporada del Black Friday

El Día de Acción de Gracias también está relacionado con el inicio de uno de los periodos comerciales más importantes de Estados Unidos: el Black Friday, que se realiza al día siguiente de Thanksgiving.

Durante esta jornada, tiendas físicas y plataformas digitales ofrecen descuentos en productos como electrónicos, ropa, electrodomésticos, juguetes y otros artículos, con el objetivo de atraer consumidores durante la temporada de compras navideñas.

Aunque el Black Friday no forma parte del origen histórico de Thanksgiving, ambas fechas están vinculadas por el calendario y se han convertido en un periodo importante para el comercio estadounidense.

De esta manera, el Día de Acción de Gracias mantiene su significado como una celebración familiar y de agradecimiento, al mismo tiempo que representa el comienzo de las actividades comerciales de fin de año en Estados Unidos.

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