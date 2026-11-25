El 25N recuerda la lucha contra violencia hacia mujeres y niñas. Foto: Cuartoscuro

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), una fecha establecida para visibilizar y denunciar las agresiones físicas, sexuales, psicológicas, económicas y otras formas de violencia que enfrentan mujeres y niñas, así como exigir justicia, protección y condiciones para vivir libres de violencia.

La jornada recuerda también a las hermanas Mirabal, activistas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960, y marca el inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que concluyen el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

En México, este miércoles 25 de noviembre de 2026 se convocaron marchas y movilizaciones en distintas entidades, entre ellas la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Jalisco y Querétaro, además de concentraciones en Durango e Hidalgo.

En la CDMX, la movilización principal está prevista a las 16:00 horas, con concentración desde las 15:00 en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma, para avanzar por avenida Juárez y la calle 5 de Mayo hasta el Zócalo. Las participantes y colectivas buscan exigir un alto a los feminicidios, justicia para víctimas y personas desaparecidas, y garantías para una vida libre de violencia.

Marichuy: una sentencia que no reconoció el feminicidio El caso de María de Jesús Jaimes Zamudio, conocida como Marichuy, tuvo una resolución judicial este martes 24 de noviembre de 2026, casi 11 años después de su muerte. La joven, de 19 años y estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), murió en enero de 2016 después de caer desde un quinto piso en un inmueble de la alcaldía Gustavo A. Madero. Su familia rechazó desde el inicio que se tratara de un suicidio y exigió que los hechos fueran investigados como feminicidio. La investigación atravesó distintas clasificaciones jurídicas y la madre de la joven, Yesenia Zamudio, ha mantenido durante años la exigencia de que se sancionara el delito que denunció, además de hacerse viral por un video en una marcha del 25N donde exigía justicia para el esclarecimiento de la muerte de su hija. El martes 24 de noviembre de 2026, una jueza dictó una sentencia de 11 años de prisión contra Gabriel Eduardo Galván Figueroa, pero, por homicidio doloso. La juzgadora no acreditó el delito de feminicidio que reclamaba la familia. "LO QUIERO QUEMAR TODO,

ME MATARON A MI HIJA"



Desde hace 4 años, Yesenia Zamudio pide justicia por la muerte de su hija. pic.twitter.com/2R5XjIe9bx — Dane Gámez (@danegamez) February 24, 2020 La resolución provocó inconformidad entre los familiares, quienes anunciaron que buscarían apelar el fallo. Así, aunque existe una sentencia contra uno de los señalados, el caso mantiene abierta la discusión sobre la clasificación jurídica de la muerte de Marichuy y la exigencia de justicia de su familia. La violencia contra las mujeres no debe normalizarse ni justificarse: Gobierno CDMX De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, las mujeres tienen derecho a vivir, desplazarse y disfrutar de todos los espacios con libertad y seguridad. Por ello, construir una ciudad libre de violencia requiere fomentar relaciones de convivencia basadas en el respeto, la igualdad y el reconocimiento de los derechos de todas, los cuales deben defenderse y garantizarse todos los días. #25N | Las mujeres tienen derecho a habitar, transitar y disfrutar todos los espacios con libertad y seguridad. ☝🏼🧡



Construir una ciudad libre de violencia implica impulsar una convivencia basada en el respeto, la igualdad y el reconocimiento de los derechos de todas.



Porque… pic.twitter.com/iiBgwOsjoc — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) November 25, 2026 Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres En el marco del 25 de noviembre, el Gobierno de México presentó una herramienta para combatir la violencia contra las mujeres en internet. Se trata de la Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres, una iniciativa impulsada por la Secretaría de las Mujeres para brindar información sobre cómo prevenir, reconocer y atender las agresiones que ocurren en espacios digitales. El proyecto cuenta con la colaboración de plataformas tecnológicas como Meta, Google/YouTube y TikTok, con el propósito de fortalecer la seguridad de las mujeres en redes sociales y otros entornos virtuales. La guía busca ofrecer orientación para identificar situaciones de riesgo y conocer las herramientas disponibles para proteger sus derechos en internet. ¡Lo soñamos hace años y lo logramos!#FuimosTodas



Hoy se presenta la Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres.

Un instrumento que hemos trabajado entre organizaciones civiles, organismos internacionales y Plataformas Digitales convocadas por la @mujeresgobmx pic.twitter.com/qGE3TvbkR8 — Olimpia (@OlimpiaCMujer) November 25, 2026 Marcha también va por la violencia digital La marcha del 25N también busca visibilizar la violencia digital contra las mujeres, bajo la consigna de que “lo virtual también es real”. Las manifestantes salen a las calles para denunciar que las agresiones en internet también tienen consecuencias fuera de las pantallas y dejan huellas en la vida de quienes las enfrentan. La movilización señala distintas formas de violencia que ocurren en redes sociales, grupos de WhatsApp y Telegram, perfiles anónimos y otras plataformas digitales, donde las mujeres pueden ser víctimas de acoso, amenazas, difusión de contenido íntimo sin consentimiento y hostigamiento. Con estas protestas, exigen que estas agresiones sean reconocidas, atendidas y sancionadas, pues también buscan intimidarlas, vulnerar su privacidad y silenciar sus voces. #Marcha25N

Lo virtual también es real, y la violencia digital también deja huellas 💜📱

Este #25N salimos a las calles porque lo que pasa en redes, en grupos de WhatsApp o Telegram, en perfiles anónimos y en pantallas nos atraviesa, nos duele y busca silenciarnos. pic.twitter.com/lDPJikaAeI — Ciberwarmis 💜🔥 (@CiberWarmis) November 25, 2026 Ruta Marcha 25N en Cuernavaca Colectivos feministas marcharán este miércoles en Cuernavaca por el 25N. La movilización partirá a las 14:30 horas de Los Belenes, recorrerá Plan de Ayala y llegará al centro; se prevén afectaciones viales, sal con tiempo y toma precauciones. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como Las Mariposas, fueron tres hermanas dominicanas que se convirtieron en símbolos de la resistencia contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó República Dominicana entre 1930 y 1961. Las tres participaron en actividades políticas y movimientos clandestinos que buscaban terminar con el régimen, caracterizado por la represión, la persecución de opositores y las violaciones a los derechos humanos. Minerva Mirabal, la más reconocida por su activismo político, fue una de las primeras en enfrentarse abiertamente a Trujillo. Junto con sus hermanas, se involucró en el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, una organización que buscaba derrocar la dictadura. Patria y María Teresa también participaron en las actividades contra el régimen, apoyaron a los opositores y colaboraron con la resistencia, pese a las amenazas, detenciones y hostigamiento que enfrentaron por sus ideas políticas. El 25 de noviembre de 1960, Patria, Minerva y María Teresa fueron asesinadas por agentes del régimen cuando regresaban de visitar a sus esposos, quienes estaban encarcelados por su participación en la lucha contra la dictadura. Sus muertes provocaron indignación dentro y fuera de República Dominicana y se convirtieron en un referente de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. En 1999, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal y de su lucha. Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, honramos la memoria de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas por defender la libertad frente a la dictadura. Su lucha permanece en la exigencia de justicia y en la… pic.twitter.com/Kitx5CLrsn — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) November 25, 2026 Protegen edificios públicos y bancos por marcha del 25N en Cuernavaca Ante la marcha del 25N en Cuernavaca, Morelos, bancos, plazas comerciales y edificios públicos y privados reforzaron sus medidas de protección ante posibles actos vandálicos. Los establecimientos ubicados en el primer cuadro de la ciudad y sus alrededores implementaron acciones preventivas por el paso de la movilización. Entre los inmuebles protegidos están el Tribunal Superior de Justicia y la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuyas instalaciones fueron cubiertas con estructuras de madera para evitar posibles daños. Blindan Zócalo de la CDMX La instalación de vallas metálicas comenzó en los alrededores de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana desde el martes 24 de noviembre, en el Centro Histórico de la CDMX, como parte de las medidas previas a las movilizaciones convocadas para este miércoles 25 de noviembre (25N), con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las vallas rodean dos de los edificios emblemáticos de la capital, el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, ubicados en el primer cuadro de la ciudad. Su instalación ocurre en vísperas de las movilizaciones que tendrán como parte de sus actividades la protesta en espacios públicos. Las estructuras obligan a peatones y turistas a rodearlas para transitar por la zona. Además, en el primer cuadro de la ciudad se colocaron bloques de concreto para reforzar el muro de acero. Ruta Marcha 25N en CDMX La movilización principal está prevista a las 16:00 horas, con concentración desde las 15:00 en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma, para avanzar por avenida Juárez y la calle 5 de Mayo hasta el Zócalo. Las participantes y colectivas buscan exigir un alto a los feminicidios, justicia para víctimas y personas desaparecidas, y garantías para una vida libre de violencia. Alternativa vial: Eje 1 Oriente Eje 1 Norte Circuito Interior Avenida Chapultepec José María Izazaga #PrecauciónVial | Por marcha a las 15:00 horas de la Glorieta de la Joven Amajac rumbo al Zócalo. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial. pic.twitter.com/QGzkCwftiD — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 25, 2026 Marchas por el 25N en CDMX Este miércoles 25 de noviembre de 2026 se esperan al menos tres marchas en la CDMX con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), cuyos contingentes se dirigirán al Zócalo capitalino y al Hemiciclo a Juárez. De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se estima la participación de más de mil 500 personas en las tres marchas, además de concentraciones de colectivos que se reunirán en distintos puntos de la capital para incorporarse a las movilizaciones.

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