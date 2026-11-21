Miembros de Los Cromos en Oaxaca. Foto: FGE Oaxaca.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a tres presuntos operadores de “Los Cromos” en Oaxaca, organización criminal relacionada con delitos de extorsión, homicidio, secuestro y también narcomenudeo en la región del Istmo de Tehuantepec.

Los detenidos fueron identificados como Jafet “N”, Honorio “N” y Alberto “N”, alias “Nacho”, quienes presuntamente mantenían vínculos con Iván “N”, conocido como “El Cromo”, capturado en octubre pasado y señalado como líder de esta estructura delictiva.

La operación se realizó mediante trabajos de inteligencia y coordinación entre autoridades federales y estatales, como parte del seguimiento a la captura del presunto jefe criminal.

¿Qué les aseguraron a los presuntos integrantes de “Los Cromos”?

De acuerdo con el comunicado de las autoridades federales, durante la operación se aseguraron armas, municiones y también presuntas sustancias ilícitas.

Entre los objetos decomisados se encuentran:

Dos armas largas.

58 cartuchos.

Tres cargadores.

73 dosis de presunta droga conocida como cristal.

Nueve bolsas con droga.

Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público para su incorporación a las investigaciones correspondientes.

En el operativo participaron elementos de la Marina, SSPC y Fiscalía General de la República (FGR), así como autoridades de seguridad y procuración de justicia de Oaxaca.

¿Quiénes son “Los Cromos” y dónde operan en Oaxaca?

“Los Cromos” es una célula delictiva que opera principalmente en el Istmo de Tehuantepec, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades de seguridad.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha identificado a esta organización como un presunto brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad.

Las investigaciones relacionan a la agrupación con actividades como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, homicidio, secuestro y portación ilegal de armas.

Entre los municipios donde las autoridades identifican presencia de esta estructura se encuentran:

Juchitán de Zaragoza.

Salina Cruz.

Santo Domingo Tehuantepec.

Ciudad Ixtepec.

Matías Romero.

Las autoridades consideran que la detención de presuntos operadores busca afectar las redes de mando, distribución de armas y apoyo logístico de la organización.

Suman siete detenidos de “Los Cromos” en operativos recientes

La Fiscalía de Oaxaca informó este sábado 21 de noviembre que suman siete presuntos integrantes de “Los Cromos” detenidos en acciones recientes en Juchitán de Zaragoza.

El 19 de noviembre, autoridades estatales y federales anunciaron la captura de cuatro personas presuntamente vinculadas con la misma organización.

Entre ellas se encontraban dos personas investigadas por su posible participación en el homicidio de un policía municipal, ocurrido el 12 de noviembre, y el asesinato de un trabajador del establecimiento Bama Club, registrado el 14 de noviembre.

Las investigaciones también relacionan a integrantes de esta célula con ataques armados contra comercios de Juchitán, presuntamente utilizados como mecanismos de intimidación y cobro de piso.

En su comunicado del 21 de noviembre, la Fiscalía estatal señaló que dos de los tres detenidos más recientes desempeñaban presuntas funciones de mando operativo, relacionadas con la entrega de armas y las instrucciones para cometer ataques.

¿Qué pasará con los tres detenidos?

Los tres hombres fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, junto con las armas, cartuchos y presuntas drogas aseguradas.

La autoridad ministerial determinará su situación jurídica conforme a las investigaciones y los delitos que eventualmente se les imputen.

Las instituciones federales y estatales señalaron que mantendrán los operativos conjuntos para investigar las actividades de organizaciones criminales en el Istmo de Tehuantepec.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una sentencia contra los tres detenidos, por lo que se mantiene su presunción de inocencia durante el procedimiento legal.

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