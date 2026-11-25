Las mujeres trabajan más en la informalidad, según Inegi. Foto: Pexels

Las mujeres concentraron el 93% del crecimiento del empleo en México durante el último año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Entre julio y septiembre de 2026, el país registró 629 mil personas ocupadas más que en el mismo periodo de 2025.

De ese incremento, 582 mil correspondieron a mujeres y 47 mil a hombres. Los micronegocios y pequeños establecimientos registraron los mayores aumentos de población femenina ocupada en el ámbito no agropecuario.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en el tercer trimestre de 2026, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 62.0 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



▪️59.0% participación… pic.twitter.com/ohbHCM7Nhk — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 25, 2026

Sin embargo, el crecimiento de la ocupación femenina contrasta con sus condiciones laborales: el 53.2% de las mujeres ocupadas percibe hasta un salario mínimo y el 55.7% trabaja en la informalidad.

Los datos forman parte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondiente al tercer trimestre de 2026, publicada este miércoles 25 de noviembre.

¿Dónde aumentó el empleo de las mujeres en México?

De acuerdo con el Inegi, el número de mujeres que desempeñan actividades como trabajadoras subordinadas y remuneradas aumentó en 433 mil durante el último año.

En contraste, el número de hombres bajo esta modalidad laboral disminuyó en 49 mil durante el mismo periodo.

También aumentó el número de mujeres que trabajan por cuenta propia, es decir, que desarrollan una actividad económica sin emplear personal remunerado.

En esta modalidad, la población femenina ocupada creció en 224 mil personas, mientras que la masculina aumentó en 163 mil.

Durante el tercer trimestre de 2026, la distribución de las mujeres ocupadas, según su posición laboral, incluyó las siguientes modalidades:

69%: trabajadoras subordinadas y remuneradas.

trabajadoras subordinadas y remuneradas. 22.7%: trabajadoras por cuenta propia.

El porcentaje restante correspondió a empleadoras y trabajadoras no remuneradas.

Micronegocios y pequeños establecimientos impulsan el empleo femenino

En el ámbito no agropecuario, la población ocupada femenina aumentó en 735 mil personas respecto al tercer trimestre de 2025.

Los establecimientos que registraron los mayores incrementos de mujeres ocupadas fueron:

Micronegocios: 332 mil mujeres más.

332 mil mujeres más. Pequeños establecimientos: 172 mil mujeres más.

El Inegi clasifica estas unidades económicas según el número de personas que trabajan en ellas y el sector al que pertenecen.

En el comercio y los servicios, los micronegocios agrupan hasta cinco trabajadores, mientras que en la industria pueden tener hasta 15.

Más de la mitad de las mujeres ocupadas gana hasta un salario mínimo

Pese al crecimiento de la ocupación femenina, los datos del Inegi muestran diferencias entre los ingresos laborales de mujeres y hombres.

Durante el tercer trimestre de 2026, el porcentaje de la población ocupada que percibió hasta un salario mínimo fue:

Mujeres: 53.2%.

Hombres: 39.5%.

Promedio nacional: 45.2%.

La diferencia entre mujeres y hombres fue de 13.7 puntos porcentuales en esta categoría de ingresos.

Para realizar la comparación, el Inegi utilizó salarios mínimos equivalentes con base en enero de 2026.

Informalidad laboral entre las mujeres alcanza el 55.7%

En México, 13 millones 841 mil 863 mujeres trabajaban en condiciones de informalidad laboral durante el tercer trimestre de 2026.

La cifra representó un incremento anual de aproximadamente 260 mil mujeres. En contraste, la población masculina ocupada en la informalidad disminuyó en 139 mil personas.

La distribución de las mujeres que trabajan en condiciones de informalidad fue la siguiente:

Sector informal: 7 millones 653 mil.

7 millones 653 mil. Empresas, gobierno e instituciones: 3 millones 402 mil.

3 millones 402 mil. Trabajo doméstico remunerado: 2 millones 24 mil.

2 millones 24 mil. Actividades agropecuarias: 763 mil.

La informalidad laboral incluye tanto a quienes trabajan en negocios no registrados como a quienes carecen de protección laboral, incluso dentro de establecimientos registrados.

Persiste diferencia en la participación laboral de mujeres y hombres

México registró 24.9 millones de mujeres ocupadas y 35.3 millones de hombres ocupados durante el tercer trimestre de 2026.

Aunque las mujeres concentraron la mayor parte del crecimiento anual del empleo, su tasa de participación económica se ubicó en 45.9%, frente al 73.9% de los hombres.

Este indicador considera a las personas de 15 años y más que trabajan o buscan activamente una ocupación.

En materia de desempleo, el Inegi reportó una tasa de desocupación femenina del 3%, mientras que la masculina se ubicó en 2.8%.

Además, 3.3 millones de mujeres que no buscaron empleo durante el periodo de referencia manifestaron estar disponibles para trabajar si recibieran una oferta.

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