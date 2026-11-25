Foto: AFP / Ilustrativa

Cinco mexicanos fueron detenidos en Nigeria durante un operativo contra un laboratorio de metanfetamina en el estado sureño de Enugu, donde las autoridades decomisaron mil 512 kilogramos de esta droga, con un valor estimado de 226.8 millones de dólares.

Los arrestos ocurrieron el pasado 11 de noviembre y fueron dados a conocer este miércoles 25 de noviembre por la agencia antidrogas de ese país africano.

En total, seis hombres fueron detenidos por presuntamente operar el laboratorio, entre ellos los cinco mexicanos y un ciudadano nigeriano.

Se trata de la quinta operación de este tipo desde mayo en Nigeria, donde crece la preocupación de las fuerzas de seguridad por la posible instalación de cárteles mexicanos dedicados a producir metanfetamina para abastecer el mercado europeo.

Detienen a cinco mexicanos y decomisan más de una tonelada de metanfetamina

La Agencia Nacional de Control de Drogas de Nigeria (NDLEA, por sus siglas en inglés) informó que el ciudadano nigeriano detenido presuntamente construyó el laboratorio e introdujo de contrabando al país a los cinco mexicanos en septiembre, mediante el uso de pasaportes falsificados.

Las autoridades identificaron a los connacionales como presuntos “especialistas en metanfetamina”.

Femi Babafemi, portavoz de la agencia antidrogas, informó que durante el operativo fueron decomisados:

Mil 512 kilogramos de metanfetamina terminada o todavía en producción.

6.68 toneladas de sustancias precursoras y productos químicos.

20 tipos diferentes de sustancias precursoras y productos químicos esenciales.

Tan sólo la metanfetamina asegurada tiene un valor estimado de 226.8 millones de dólares, de acuerdo con las autoridades nigerianas.

Investigación de siete meses llevó a la detención de los mexicanos

La detención de los cinco mexicanos fue resultado de una investigación de siete meses, durante la cual las autoridades siguieron el rastro de los sospechosos por distintos países antes de su llegada a Nigeria.

La NDLEA señaló que el operativo forma parte de una ofensiva más amplia contra la producción de drogas a escala industrial.

En los últimos cuatro meses, las autoridades nigerianas han desmantelado cuatro laboratorios de este tipo.

Suman 10 mexicanos detenidos en Nigeria por actividades ligadas a la metanfetamina

Con los recientes arrestos, suman 10 ciudadanos mexicanos detenidos en Nigeria durante este periodo por actividades relacionadas con la metanfetamina.

Otros cinco connacionales, capturados en operativos anteriores, permanecen en prisión preventiva a la espera de juicio.

Las operaciones han incrementado la preocupación de las autoridades del país más poblado de África ante la posible expansión de organizaciones criminales mexicanas en su territorio.

Una investigación de AFP, publicada en septiembre, reveló que los cárteles mexicanos están instalando operaciones en distintas regiones de África para abastecer la demanda de drogas en Europa, el sudeste asiático y Oceanía.

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