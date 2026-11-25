¿Qué sigue tras una relación violenta? Conócelo este 25N | Foto: Shutterstock

Las mujeres enfrentan severas secuelas emocionales y psicológicas tras concluir una relación agresiva en México. Este 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, especialistas destacan la urgencia de brindar atención integral a las víctimas para reconstruir su estabilidad.

Noemí Díaz Marroquín, integrante de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), analizó los retos que implica superar estas experiencias traumáticas.

La también encargada de la maestría en Terapia Familiar compartió una serie de recomendaciones fundamentales enfocadas en proteger la salud mental y garantizar la recuperación de las sobrevivientes.

1. Reconoce las secuelas psicológicas y el trauma

Las víctimas suelen desarrollar trastorno de estrés postraumático, altos niveles de ansiedad y depresión tras alejarse de su agresor. Muchas mujeres sufren pesadillas frecuentes, alteraciones del sueño y reviven los episodios de agresión mediante recuerdos intrusivos.

Las sobrevivientes también permanecen en un estado constante de hipervigilancia, pues sienten que su vida todavía corre peligro. Estas afectaciones repercuten directamente en su salud física y dificultan sus relaciones personales a largo plazo.

Díaz Marroquín señaló que las afectadas necesitan tiempo para reconstruir su autoestima de manera gradual. Ellas también deben afrontar las pérdidas que dejó el maltrato, como el distanciamiento de sus seres queridos y la interrupción de sus proyectos personales.

2. Acude a terapia y construye redes de apoyo

La especialista recomienda acudir a terapia grupal para compartir vivencias en espacios seguros de reflexión colectiva. Este ejercicio permite que las mujeres identifiquen agresiones sutiles que antes no reconocían y construyan nuevas redes de apoyo.

La experta también aconseja tomar terapia individual con perspectiva de género para atender las heridas específicas de cada paciente. El acompañamiento psicológico resulta indispensable, especialmente en casos de intento de feminicidio, donde aumenta el riesgo suicida.

Contar con familiares o amistades que escuchen sin juzgar facilita el complejo proceso de duelo y sanación. En cambio, la falta de respaldo emocional y de recursos económicos complica severamente la recuperación integral de las afectadas.

3. Exige justicia y busca acompañamiento social

La académica recordó que la violencia psicológica acompaña a las agresiones físicas, económicas, sexuales y patrimoniales. Todas estas conductas dejan huellas profundas en la subjetividad de quienes las padecen durante años.

Casos históricos como el de Mary López, sobreviviente de un ataque con ácido ocurrido en 1988, demuestran cómo las barreras institucionales profundizan la desigualdad. La falta de seguimiento legal impide el acceso efectivo a la justicia y frena el desarrollo laboral de las víctimas.

Por ello, las sobrevivientes requieren atención médica, asesoría jurídica, protección y mecanismos reales de reparación del daño. La sociedad debe ofrecer empatía, escucha activa y comprensión para que las mujeres recuperen su autonomía, su seguridad y su proyecto de vida.

Casa Gaviota brinda apoyo psicológico y asesoría legal

La organización Casa Gaviota ofrece atención a mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Entre sus servicios se encuentran:

Terapia psicológica con especialistas en violencia de género

con especialistas en violencia de género Asesoría legal con perspectiva de género

con perspectiva de género Grupos de reflexión y talleres

Acompañamiento para identificar las distintas formas de violencia

Programas de capacitación para empresas e instituciones

“Muchas veces las mujeres se quedan en esos espacios por el tema económico, porque tal vez no trabajaron durante toda la vida y se dedicaron a que sí es trabajo. El quedarse en casa y el cuidar de la familia y del hogar es un trabajo que no es remunerado ni es agradecido”, explicó.

Las mujeres que necesiten orientación o acompañamiento pueden acercarse a la asociación a través de sus canales oficiales:

Página web: www.casagaviota.org.mx/

www.casagaviota.org.mx/ Redes sociales: Casa Gaviota

En su sitio pueden consultar los datos de contacto y los números de WhatsApp para solicitar un primer acercamiento.

La organización busca que las mujeres cuenten con herramientas emocionales, legales y económicas para construir una vida libre de violencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.