Detienen a sujeto por disparar y matar a un perro en la capital de Oaxaca

Detienen a sujeto que mató a un perro en la capital del estado. Foto: FGE Oaxaca.

Autoridades de Oaxaca dieron a conocer que detuvieron a un sujeto acusado de matar a un perro al dispararle con un arma de fuego en calles de la capital del estado. Por esta razón, es señalado por su probable responsabilidad en el delito de maltrato y crueldad animal.

Sujeto dispara y mata a un perro en la capital de Oaxaca

La Fiscalía General de Oaxaca informó que a un hombre identificado con las iniciales F.S.L., acusado de matar a un perro al dispararle con una pistola en calles de la capital del estado.

De acuerdo con las autoridades locales, el sujeto es señalado por su probable responsabilidad en el delito de maltrato y crueldad animal, en la modalidad de privación de la vida de un perro.

La orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de la Unidad de Atención al Maltrato Animal, adscrita a la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales.

Después de la localización del hombre en la capital de la entidad, los agentes le informaron el motivo de su detención, le leyeron sus derechos y lo pusieron a disposición del juzgado de control del circuito judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según las investigaciones de las autoridades y los datos de prueba integrados en el expediente judicial, todo ocurrió el pasado 3 de octubre de 2026, justo sobre la calle Tehuantepec, en la colonia 7 Regiones de Oaxaca de Juárez,

El sujeto acusado presuntamente viajaba en una motocicleta cuando varios perros se le acercaron. En ese momento, habría frenado, bajado de su vehículo y caminado hacia los animales.

Los reportes técnicos revelaron que el imputado presuntamente disparó un arma de fuego contra un perro de pelaje blanco, provocándole lesiones que posteriormente le causaron la muerte.

Al respecto, los dictámenes periciales establecieron que el animal falleció debido a una hemorragia masiva, choque hipovolémico y un paro cardiorrespiratorio subsecuente.

Seguirán las investigaciones por este caso

La Fiscalía de Oaxaca informó que los casos de maltrato y crueldad animal se investigan mediante protocolos específicos, con el objetivo de reunir pruebas documentales y periciales que permitan esclarecer los hechos.

Sobre este caso en particular, las investigaciones continuarán su curso ante las autoridades judiciales para determinar las responsabilidades correspondientes.

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