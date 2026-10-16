Maestros de la Sección 22 de la CNTE bloquean accesos en Oaxaca; suspenden clases a 800 mil alumnos

Bloqueos de la CNTE en Oaxaca. Foto: Uno TV

Maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron un paro de labores de 24 horas en Oaxaca para exigir una auditoría al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), ante presuntas irregularidades en la asignación y venta de plazas a aviadores. La protesta afecta las clases de más de 800 mil alumnos de educación básica y provoca complicaciones viales en los accesos a la capital del estado y al aeropuerto internacional.

Maestros de la Sección 22 bloquean carreteras en Oaxaca

Desde las 9:00 horas, los docentes mantienen bloqueada la salida a la autopista Oaxaca-México, en la carretera federal 190 y el crucero del aeropuerto.

Debido al cierre, decenas de pasajeros tienen que caminar hasta un kilómetro para llegar a tiempo al Aeropuerto Internacional de Oaxaca, que continúa operando con normalidad.

Los integrantes de la Sección 22 también instalaron un bloqueo en el entronque de las carreteras federales 175 y 190, vías que comunican a la capital oaxaqueña con Veracruz y el Istmo de Tehuantepec.

Exigen auditoría al IEEPO por presunta venta de plazas

La exigencia de los maestros ocurre después de que se dieran a conocer presuntas irregularidades en la asignación y venta de plazas dentro del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

El caso tomó relevancia tras la renuncia de Emilio Montero como director del IEEPO, el pasado 26 de septiembre.

Su salida ocurrió después de la detención del expresidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, a quien se relaciona con la banda de Los Cromos y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Fiscalía de Oaxaca mantiene investigaciones sobre Emilio Montero

Este jueves, la Fiscalía de Oaxaca informó que las investigaciones continúan para determinar o descartar posibles responsabilidades de Emilio Montero en asuntos relacionados con la delincuencia organizada y las presuntas irregularidades en la asignación de plazas.

Ante este contexto, los maestros de la Sección 22 mantienen su exigencia de una auditoría al IEEPO, mientras el paro de 24 horas y los bloqueos afectan las actividades escolares y la circulación vehicular en distintos puntos de Oaxaca.

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