Imágenes: así amanece Guadalajara tras los disturbios por la marcha por el agua

Palacio de Gobierno amanece con daños tras protesta. Foto: Cuartoscuro

El Palacio de Gobierno de Jalisco, la Plaza de Armas y la Catedral de Guadalajara amanecieron con pintas, vidrios rotos y otros daños tras la segunda megamarcha en favor del agua, en la que miles de personas exigieron soluciones al gobierno de Pablo Lemus.

La fachada del Palacio de Gobierno, de las más afectadas

En el Palacio de Gobierno persiste el olor a quemado y aún existen residuos de ceniza en el piso, luego del incendio registrado en una de sus puertas. La fachada quedó cubierta de grafitis y varios cristales fueron destrozados con piedras y palos, de acuerdo con los reportes del lugar.

Los últimos manifestantes se retiraron alrededor de las 23:25 horas, después de una movilización que se prolongó por más de 12 horas y durante la cual se registraron disturbios y daños a inmuebles públicos y establecimientos particulares.

Plaza de Armas, Palacio de Gobierno y la Catedral de Guadalajara amanecen con pintas, vidrios rotos y ladrillos desprendidos tras jornada de protestas. Los costosos trabajos de reparación serán sufragados por la sociedad jalisciense. pic.twitter.com/N9xPVngaZn — DK 1250 (@dk1250) October 19, 2026

Megamarcha por el agua deja daños en edificios públicos

Además del Palacio de Gobierno, las afectaciones alcanzaron al Palacio Legislativo y al Palacio de Justicia. Las dos puertas del Congreso de Jalisco también fueron incendiadas, aunque la entrada trasera presentó daños menores.

Al menos seis establecimientos comerciales reportaron afectaciones por pintas, cristales rotos o saqueos, según el balance de los daños difundido tras la protesta.

Las reparaciones de los inmuebles públicos deberán atenderse después de la jornada, mientras que los establecimientos particulares tendrán que evaluar los daños registrados en sus instalaciones.

¿Cuántas personas participaron en la protesta en Guadalajara?

El balance de la movilización estimó una asistencia de 9 mil 500 personas. Para las labores de seguridad se desplegaron 948 elementos estatales y municipales, con acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Cinco personas fueron presentadas ante la Fiscalía y dos jóvenes fueron remitidos al Juzgado Cívico. También se informó sobre el aseguramiento de una camioneta con reporte de robo y bidones de gasolina.

🚨🔥 ¡Así quedaron las instalaciones! El Palacio de Gobierno amaneció con pintas, daños y olor a humo tras las manifestaciones de este domingo para exigir agua limpia. 💧🏛️



Nota completa 📱 https://t.co/EPd64Qnke6

📹: Aurelio Magaña / El Occidental pic.twitter.com/slzsbJM3cE — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) October 19, 2026

Pablo Lemus, informó la detención de personas con bidones de gasolina

En su cuenta de X el Gobernador Pablo Lemus, informó que fueron detenidas cinco personas que viajaban a bordo de una camioneta robada, en cuyo interior había bidones de gasolina las cuales fueron interceptadas en el cruce de Calzada Independencia e Hidalgo, después de una breve persecución. Estas personas presuntamente incendiaron las puertas del Congreso y del Poder Judicial.

Durante la jornada se reportaron personas detenidas y policías lesionados. Los primeros reportes mencionaron más de 10 detenciones y15 agentes heridos; sin embargo, el balance oficial detalló cifras distintas sobre las personas puestas a disposición de las autoridades.

El Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) brindó ocho atenciones médicas: seis a civiles y dos a policías. Dos personas fueron trasladadas a unidades de salud para recibir atención.

Tras la protesta, el Centro Histórico de Guadalajara quedó con daños en edificios públicos y comercios.

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