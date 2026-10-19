Minecraft Experience tendrá nuevas atracciones y boletos más baratos hasta noviembre en CDMX

¿Fan de los creepers? Es tu momento. Foto: Jennifer Turrubiartes

Minecraft Experience: Villager Rescue se quedará seis semanas más en Forum Buenavista, Ciudad de México (CDMX) y ofrecerá precios más accesibles para las familias que quieran conocer esta aventura inspirada en el videojuego. Además, contará con nuevas actividades, retos y dinámicas para compartir entre chicos y grandes.

José Luis Alva, director de MusicVibe, empresa encargada de traer el proyecto a México, explicó que el ajuste busca acercar esta atracción a más familias. “El chiste es que hacemos este refresh para que los más de 100 mil habitantes que hemos tenido tengan un pretexto para volver a venir a esta experiencia”, comentó.

El directivo destacó que el recorrido ocupa alrededor de 3 mil metros cuadrados y cuenta con nueve salas interactivas, donde los visitantes pueden explorar durante una hora, escenarios inspirados en Minecraft mediante pantallas, pisos táctiles y tecnología diseñada para involucrarlos en la aventura.

¿Qué hay de nuevo en Minecraft Experience?

Foto: Jennifer Turrubiartes

Con Family Fun Nights, los asistentes podrán participar en retos distintos a la misión original de rescatar a los aldeanos. Entre las actividades anunciadas están encontrar a Enderman que esta bien escondido, reunir bolas de nieve y participar en juegos como “Adivina quién soy”.

Family Fun Nigths estará disponible los días miércoles, jueves y domingo de 18:00 a 20:00 horas

La propuesta busca que las familias compartan actividades fuera de las pantallas, sin que sea necesario conocer previamente el videojuego.

La experiencia también incorporará trivias y dinámicas adicionales después del recorrido, con el objetivo de prolongar la convivencia entre los participantes. Asimismo, de acuerdo a los directivos de la actividad, se espera que durante vísperas de Día de Muertos, el juego incorpore algunos elementos extras afines a la fecha.

Fernando, visitante de la experiencia comentó para Unotv.com, que le gustó volver a vivir la experiencia, pues no sólo es entrar en el videojuego, sino porque es una experiencia que ayuda a fortalecer tanto lazos familiares como lazos amistosos.

“Me encantó me gustó mucho hay muchas actividades para todo tipo de edades, ayuda a fortalecer los lazos, no solo familiares… vas a encontrar actividades que normalmente harías pero ahora lo puedes llevar a la vida real, es lo padre de esta experiencia… lo recomiendo mucho”. Fernando, visitante de Minecraft

Minecraft Experience no llegará a otros estados por ahora

Foto: Jennifer Turrubiartes

Aunque la experiencia permanecerá seis semanas más en la Ciudad de México, sus organizadores señalaron que no tienen planes de llevarla a otros estados del país y que, después de su salida, podría pasar un tiempo prolongado antes de que regrese. Por ello, la extensión hasta finales de noviembre representa una oportunidad para quienes todavía no han recorrido sus nueve salas interactivas.

José Luis Alva, director de MusicVibe, explicó que la propuesta busca en estas seis semanas, ir más allá del videojuego y generar espacios de convivencia entre padres e hijos, especialmente ante el tiempo que las nuevas generaciones dedican al entretenimiento digital.

“Van a poder vivir una experiencia única, van a poder vivir trabajo en equipo, valores familiares, porque los niños se la viven un poquito en la parte del gaming digital, y entenderlos para nosotros como padres, conectar con ellos”. José Luis Alva, director de MusicVibe, empresa encargada de traer el proyecto a México

El directivo agregó que, si la experiencia vuelve a México en el futuro, podría hacerlo con una propuesta diferente, posiblemente con un formato nocturno. Sin embargo, por ahora no hay planes concretos para una nueva temporada.

¿Cuánto cuesta Minecraft Experience?

Foto: Jennifer Turrubiartes

Los organizadores anunciaron precios más accesibles para facilitar la visita de las familias. De acuerdo con la información disponible en la plataforma de venta, los costos varían según la fecha y el horario, con entradas desde 260 pesos por persona los días lunes, miércoles y jueves de 14:00 a 18:00 horas, anteriormente tenían un costo aproximado de 500 pesos.

La experiencia se encuentra en Fórum Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc, y el recorrido dura aproximadamente una hora. Los boletos pueden consultarse en Fever, donde se muestran las tarifas y los horarios disponibles para cada fecha.

Aunque los organizadores señalaron que no tienen planes inmediatos de llevar Minecraft Experience a otras ciudades del país, dejaron abierta la posibilidad de extender su estancia si la respuesta del público es favorable. Por ahora, quienes quieran conocer esta aventura o regresar para probar sus nuevos retos podrán hacerlo durante las últimas semanas de noviembre.

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