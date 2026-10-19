Kylie Jenner deslumbra en Victoria’s Secret Fashion Show con el Fantasy Bra… ¡de 50 millones de dólares!

Así lució Kylie Jenner en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 | Foto: AFP

Kylie Jenner debutó este domingo en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 luciendo el Fantasy Bra, el sujetador con incrustaciones de joyas cuyo valor alcanza los 50 millones de dólares, equivalente a más de 900 millones de pesos mexicanos.

La integrante de la familia Kardashian no solo hizo su debut como ángel de Victoria’s Secret, sino que también se convirtió en la primera modelo en usar esta pieza desde el año 2018, causando revuelo en redes sociales.

Así lució Kylie Jenner el Fantasy Bra en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Una de las sorpresas de la noche ocurrió cuando Kylie Jenner lució el Fantasy Bra por primera vez en ocho años, cuando lo lució la modelo Elsa Hosk. En este año, el sujetador cuenta con joyas plateadas tanto en la copa como colgando en la parte baja.

Jenner se unió a un grupo selecto de modelos que han portado los diferentes diseños del Fantasy Bra, que incluye a:

Claudia Schiffer

Tyra Banks

Heidi Klum

Gisele Bündchen

Adriana Lima

Esta no es la primera vez que una hermana de la familia Kardashian participa en el Victoria’s Secret Fashion Show, pues Kendall Jenner debutó en 2015 y obtuvo sus alas de ángel en el año 2016.

Kylie Jenner consiguió posar con las alas de ángel de Victoria’s Secret en su primera pasarela, en donde recibió el apoyo de su madre Kris Jenner y de su pareja, el actor Timothée Chalamet.

Timothée Chalamet reacts to Kylie Jenner walking for the Victoria’s Secret Fashion Show. pic.twitter.com/9qT7wrEhjy — Timothée Nation (@timotheenation) October 19, 2026

¿Qué es el famoso Fantasy Bra?

El diseño del Fantasy Bra cuenta con 4 mil 410 diamantes naturales que rodean un diamante amarillo Fancy Vivid de 75.54 quilates, de acuerdo con los reportes de la revista Vogue.

El trabajo corrió a cargo de 15 artesanos que tardaron más de mil horas en confeccionar el sujetador que pesa aproximadamente dos kilos, de acuerdo con la prestigiosa publicación de moda.

El artículo que usó Kylie Jenner tiene un valor de 50 millones de dólares, que equivale a casi 44 millones de euros y cerca de 921 millones de pesos mexicanos, según las valoraciones de Vogue.

Cabe señalar que el Fantasy Bra de 2026 es el más caro de la historia, pues valdría 35 millones de dólares más que el más costoso registrado hasta el momento.

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