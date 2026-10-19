Una perra votó en California y un error registró a 6 mil 600 personas en Nueva Jersey

Votaciones en Estados Unidos. Foto: Envato.

Una perra llamada Maya Jean consiguió algo que parece sacado de una película: recibió una boleta electoral y su voto fue contabilizado en California. El caso volvió a ser noticia cuando se anunció el cierre del proceso judicial contra su dueña. Pero hay más historias que ponen bajo la lupa los registros electorales de Estados Unidos, desde miles de inscripciones erróneas en Nueva Jersey hasta una auditoría en Iowa que cambió radicalmente las cifras iniciales.

¿Cómo logró una perra votar en California?

La historia ocurrió en Costa Mesa, en el condado de Orange. Laura Lee Yourex registró a su perra Maya Jean para votar y presentó boletas por correo a su nombre durante dos elecciones: la revocatoria del gobernador Gavin Newsom, en 2021, y las primarias de 2022.

Según informó Los Angeles Times, la boleta de 2021 fue contabilizada. La de 2022, en cambio, fue rechazada porque no se entregó la documentación requerida.

Yourex se declaró culpable en abril de 2026 de un delito menor relacionado con el registro deliberado de una persona inexistente para votar. El 15 de octubre, la fiscalía anunció que el caso había sido desestimado después de que cumpliera las condiciones del acuerdo judicial.

¿La consecuencia? La mujer tuvo que pagar mil 500 dólares para financiar cuatro anuncios contra el fraude electoral que mostrarán la imagen de Maya Jean.

El episodio expone una falla concreta: una inscripción indebida llegó a producir una boleta contabilizada. Eso merece una explicación y controles más rigurosos, aunque por sí solo no demuestra que el sistema electoral estadounidense sea vulnerable de manera generalizada.

¿Por qué un error informático registró a 6 mil 600 personas en Nueva Jersey?

En Nueva Jersey, el problema no fue una persona que intentara registrar deliberadamente a un animal. Fue un fallo tecnológico.

De acuerdo con CBS News, la gobernadora Mikie Sherrill informó en julio de 2026 que un error en el sistema de la Comisión de Vehículos Motorizados permitió inscribir a aproximadamente 6,600 personas que no eran ciudadanas estadounidenses entre 2023 y 2024.

El sistema debía procesar solicitudes de registro electoral vinculadas con trámites de licencias de conducir y documentos de identificación. Sin embargo, el fallo permitió que se registraran personas que habían indicado que no eran ciudadanas.

Una revisión preliminar apuntó a que menos de 400 personas de ese grupo habrían votado. Sherrill ordenó investigar lo ocurrido, corregir los registros afectados y sustituir al proveedor del sistema informático.

El caso obliga a distinguir dos cosas: estar inscrito irregularmente no significa necesariamente haber votado, y haber emitido una boleta tampoco demuestra, por sí solo, que alguien actuara deliberadamente para cometer fraude.

¿Qué pasó en Iowa con los registros cuestionados?

Iowa ofrece una lección importante sobre las cifras que se difunden antes de completar una investigación.

En octubre de 2024, las autoridades identificaron 2,176 registros de personas que podían no ser ciudadanas. Sin embargo, el análisis posterior cambió considerablemente el panorama.

El 20 de marzo de 2025, la Secretaría de Estado de Iowa informó que, tras contrastar la información con el sistema federal SAVE, había confirmado 277 personas no ciudadanas registradas o identificadas en la revisión.

La auditoría también encontró que 35 personas no ciudadanas habían emitido boletas contabilizadas en las elecciones generales de 2024, mientras que otros cinco intentos de voto fueron rechazados.

La diferencia entre la lista inicial y la cifra confirmada es sustancial. Algunos registros podían reflejar información anterior a la naturalización de una persona, de modo que los datos disponibles no siempre describían su situación actual.

Por eso, una lista preliminar no debería convertirse automáticamente en una acusación. Antes de retirar a alguien del padrón electoral o cuestionar su voto, es indispensable verificar su elegibilidad.

¿Estos casos demuestran que existe fraude electoral generalizado en Estados Unidos?

No permiten sostener esa conclusión por sí solos. Los tres episodios muestran problemas distintos: una inscripción deliberada que terminó en un acuerdo judicial, una falla informática y una auditoría que redujo notablemente una cifra inicial.

El Center for Election Innovation & Research, organización dedicada al estudio de la administración electoral, ha advertido sobre los riesgos de interpretar incorrectamente datos de registros electorales y denuncias de votos emitidos por personas no ciudadanas.

La discusión, además, vuelve a ocupar un lugar central en la política estadounidense. El 15 de octubre de 2026, el Departamento de Justicia demandó a California para intentar impedir que se contabilicen boletas de más de 20,000 personas señaladas por el Gobierno federal como posibles no ciudadanas. Las autoridades californianas cuestionan la fiabilidad de esos datos y advierten sobre el riesgo de afectar a votantes elegibles, según Associated Press.

El litigio no equivale a una confirmación de que esas personas hayan votado ilegalmente. Precisamente, esa es la diferencia entre una sospecha y un hecho probado.

La perra que consiguió una boleta es la historia más insólita. La falla de Nueva Jersey, en cambio, plantea una pregunta mucho más seria sobre la responsabilidad de las autoridades y sus proveedores tecnológicos. Y la auditoría de Iowa recuerda que las cifras iniciales pueden cambiar cuando se verifican los datos.

Para los votantes, la integridad electoral no consiste únicamente en detectar irregularidades. También exige corregir los errores sin privar del derecho al voto a quienes sí cumplen los requisitos legales.

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