Lady Costco en Puebla: pareja desata polémica por ocupar zona para inflar llantas

Una mujer se viralizó y en redes la apodaron Lady Costco. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Puebla, tierra del camote y el mole, los videos que exhiben distintas conductas se han vuelto recurrentes en redes sociales. En esta ocasión, una joven fue apodada Lady Costco luego de estacionarse en un espacio destinado para inflar llantas.

Video de Lady Costco

El video comenzó a circular la tarde-noche de ayer. En las imágenes se observa a una pareja que acomoda las compras en la cajuela de su camioneta, estacionada en un área de Costco destinada para inflar llantas, donde no está permitido permanecer durante mucho tiempo.

🫤🚗 ¡Con ustedes, #LadyCostco!



Una pareja se volvió viral en Puebla luego de ocupar el espacio para inflar llantas en el estacionamiento de la tienda.



Cuando un usuario les reclamó, recibió como respuesta un “¿Te da envidia, o qué?”. La escena desató una lluvia de críticas… pic.twitter.com/0uB4UO9JtS — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) October 16, 2026

Aunque frente al lugar hay un letrero con las indicaciones de uso, la pareja permaneció estacionada en la zona. Al parecer, un elemento de seguridad grabó el momento en que se acercó a la mujer para señalarle que se encontraba en un sitio prohibido.

La joven, quien vestía un pants de rayas, respondió: “¿Envidia o qué chin…?”

Tras la difusión del video, usuarios de redes sociales comenzaron a llamarla “LadyCostco”. Entre los comentarios destacaron los siguientes:

“Urge que les pongan un Costco por la CAPU”.

“En el Costco me he topado algunos de los seres más repugnantes de la ciudad”

“Lo peor es ponerse agresiva cuando sabes que estás haciendo algo mal”

¿Qué significa ser una “lady” o un “lord” en redes sociales?

Los apodos de “lady” o “lord” suelen utilizarse en redes sociales para identificar a personas que protagonizan situaciones polémicas, especialmente cuando se les señala por intentar obtener alguna ventaja o por tener una conducta que genera críticas.

En Puebla hay una sucursal de Costco, ubicada en la zona de Angelópolis. La cadena es conocida por ofrecer productos en presentaciones y cantidades grandes, lo que atrae a consumidores que buscan realizar compras por volumen.

Entre los contenidos relacionados con la tienda que suelen circular en redes sociales están las compras de pasteles en grandes cantidades para revenderlos por rebanada. También ocurre con la Rosca de Reyes, que algunas personas adquieren para revenderla a quienes no cuentan con una membresía de la tienda.

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