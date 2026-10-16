Hallan cinco cuerpos en fosa clandestina de Atotonilco de Tula, Hidalgo

Autoridades localizan cinco cuerpos en fosa clandestina. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Cinco cuerpos localizados por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo en una fosa clandestina en el poblado de Texas, en Atotonilco de Tula, alertaron a las autoridades. Presuntamente familiares de personas desaparecidas habrían dado la alerta sobre la posible presencia de restos humanos en la zona.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que se trataría de cuatro hombres y una mujer.

El hallazgo se produjo durante un operativo de búsqueda encabezado por la Comisión de Búsqueda de Personas estatal, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia hidalguense. Debido a que las víctimas fueron encontradas sin ropa ni identificaciones, continúan las diligencias para establecer quiénes son y determinar si alguna contaba con una ficha de búsqueda.

¿Dónde encontraron la fosa clandestina en Hidalgo?

La fosa fue localizada en el poblado de Texas, municipio de Atotonilco de Tula, en una zona cercana a los límites con el Estado de México.

De acuerdo con la información disponible, la búsqueda se puso en marcha luego de que familiares de personas desaparecidas proporcionaran información sobre el sitio. A partir de esa alerta, autoridades estatales realizaron las acciones correspondientes hasta localizar los cinco cuerpos.

El hallazgo movilizó a personal encargado de las labores de búsqueda e investigación. Las diligencias deberán permitir documentar las condiciones en que fueron encontrados los restos y reunir elementos para avanzar en la identificación de las víctimas.

¿Quiénes son las personas encontradas en la fosa?

Los primeros reportes indican que entre los cuerpos habría cuatro hombres y una mujer. Sin embargo, sus identidades no han sido establecidas públicamente.

Otro de los elementos reportados es que las víctimas estaban sin ropa y carecían de documentos o identificaciones que facilitaran su reconocimiento en el lugar. Por ello, será necesario recurrir a los procedimientos periciales correspondientes para determinar quiénes eran.

Las autoridades también deberán verificar si alguna de las personas localizadas aparece en los registros de desaparición de Hidalgo o de otras entidades. Hasta que se completen estas revisiones, no es posible vincular los cuerpos con casos específicos ni confirmar si corresponden a personas que eran buscadas por sus familiares.

Autoridades de Hidalgo realizan operativo de búsqueda

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo informó que la localización se derivó de un operativo realizado en conjunto con la Procuraduría General de Justicia estatal.

La intervención de ambas instituciones forma parte de las acciones para localizar a personas desaparecidas y atender información relacionada con posibles sitios de interés. Tras el hallazgo, las investigaciones deberán continuar para establecer la identidad de las víctimas y esclarecer las circunstancias del caso.

Por ahora, los datos disponibles se limitan a la ubicación de la fosa y al número de cuerpos encontrados. Se espera que las autoridades hidalguenses proporcionen información adicional conforme avancen los trabajos periciales y de identificación.

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