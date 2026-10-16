Liberan carretera 190 en Oaxaca tras cuatro días de bloqueo

Gobierno de Oaxaca mantiene mesas de negociación. FOTO: Archivo

Después de cuatro días de protestas, pobladores de al menos cinco municipios de la sierra Mixe-Zapoteca levantaron el bloqueo carretero en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, este jueves tras alcanzar acuerdos con autoridades estatales.

La liberación de la carretera federal 190 ocurrió después de una mesa de negociación con la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, que accedió a atender las demandas relacionadas con el deterioro de caminos y las fallas en el suministro eléctrico de las comunidades.

La protesta comenzó la mañana del lunes en el entronque conocido como “El Caracol”, en Tehuantepec, donde los manifestantes impidieron la circulación vehicular entre la región del Istmo y la capital oaxaqueña.

Los habitantes de la zona Mixe-Zapoteca mantuvieron cerrado este punto carretero para exigir atención a problemas de infraestructura y servicios básicos que, aseguraron, afectan a sus localidades.

¿Qué exigían los pobladores de la sierra Mixe-Zapoteca?

Entre las principales demandas de los manifestantes se encontraban:

Rehabilitación de carreteras: solicitaron reparar la vía que conduce a sus comunidades, debido a su deterioro.

Mantenimiento de caminos: denunciaron que las rutas de acceso permanecen en condiciones de abandono gubernamental.

Atención al servicio eléctrico: exigieron soluciones a los constantes apagones registrados en la zona Mixe-Zapoteca.

Estas peticiones fueron presentadas ante las autoridades estatales durante las negociaciones que permitieron retirar el cierre carretero.

Gobierno de Oaxaca mantiene mesas de negociación

El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, informó que las mesas de diálogo continuarán para atender los planteamientos de los pobladores.

Aunque la circulación fue restablecida este jueves, las autoridades mantienen el proceso de negociación para dar seguimiento a las solicitudes de las comunidades de la región.

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