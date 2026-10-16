Las de hoy | 16 de octubre de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 16 de octubre de 2026

El Universal : Gobierno: arranca negociación en IMSS con pugna sindical

Trabajadores desconocieron al secretario general del Sindicato del IMSS, Rafael Olivos, y exigieron su destitución para que un nuevo representante renegocie el incremento salarial con el Gobierno, tras los resultados de la consulta del miércoles.

: Gobierno: arranca negociación en IMSS con pugna sindical Trabajadores desconocieron al secretario general del Sindicato del IMSS, Rafael Olivos, y exigieron su destitución para que un nuevo representante renegocie el incremento salarial con el Gobierno, tras los resultados de la consulta del miércoles. Reforma : Aprietan al IMSS y al líder sindical

Exigen trabajadores del Seguro Social incremento del 10%.

: Aprietan al IMSS y al líder sindical Exigen trabajadores del Seguro Social incremento del 10%. Milenio Diario : Genios del algoritmo en EU, a búsqueda de víctimas

Gobernación recluta en el grupo de 8 expertos a 3 que desarrollaron en Estados Unidos modelos de rastreo complejo en bases y de predicción sobre delitos como la trata y la violencia doméstica.

: Genios del algoritmo en EU, a búsqueda de víctimas Gobernación recluta en el grupo de 8 expertos a 3 que desarrollaron en Estados Unidos modelos de rastreo complejo en bases y de predicción sobre delitos como la trata y la violencia doméstica. La Jornada : Impulsa a México el auge de la inteligencia artificial, dice el FMI

Ve prometedor panorama para las exportaciones del país.

: Impulsa a México el auge de la inteligencia artificial, dice el FMI Ve prometedor panorama para las exportaciones del país. Excélsior : Multan a partidos con 37 mdp por afiliar sin permiso

Las quejas pasaron de 64 en 2018 a 1,362 en 2026; el representante del PRI acusa un esquema de corrupción y chantaje que involucra a ciudadanos y funcionarios del INE.

: Multan a partidos con 37 mdp por afiliar sin permiso Las quejas pasaron de 64 en 2018 a 1,362 en 2026; el representante del PRI acusa un esquema de corrupción y chantaje que involucra a ciudadanos y funcionarios del INE. El Financiero : Cambio en relación comercial con EU pega a inversión en México: FMI

Economía queda sujeta a riesgos con revisiones anuales del T-MEC.

: Cambio en relación comercial con EU pega a inversión en México: FMI Economía queda sujeta a riesgos con revisiones anuales del T-MEC. El Economista: HR Ratings baja a México calificación de largo plazo de su deuda soberana

Considera que hay deterioro en los principales balances de las finanzas públicas y reducción en la trayectoria del crecimiento.

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