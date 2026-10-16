Las de hoy | 16 de octubre de 2026
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Entérate de las noticias más importantes en portada de los principales medios nacionales este viernes.
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 16 de octubre de 2026
- El Universal: Gobierno: arranca negociación en IMSS con pugna sindical
Trabajadores desconocieron al secretario general del Sindicato del IMSS, Rafael Olivos, y exigieron su destitución para que un nuevo representante renegocie el incremento salarial con el Gobierno, tras los resultados de la consulta del miércoles.
- Reforma: Aprietan al IMSS y al líder sindical
Exigen trabajadores del Seguro Social incremento del 10%.
- Milenio Diario: Genios del algoritmo en EU, a búsqueda de víctimas
Gobernación recluta en el grupo de 8 expertos a 3 que desarrollaron en Estados Unidos modelos de rastreo complejo en bases y de predicción sobre delitos como la trata y la violencia doméstica.
- La Jornada: Impulsa a México el auge de la inteligencia artificial, dice el FMI
Ve prometedor panorama para las exportaciones del país.
- Excélsior: Multan a partidos con 37 mdp por afiliar sin permiso
Las quejas pasaron de 64 en 2018 a 1,362 en 2026; el representante del PRI acusa un esquema de corrupción y chantaje que involucra a ciudadanos y funcionarios del INE.
- El Financiero: Cambio en relación comercial con EU pega a inversión en México: FMI
Economía queda sujeta a riesgos con revisiones anuales del T-MEC.
- El Economista: HR Ratings baja a México calificación de largo plazo de su deuda soberana
Considera que hay deterioro en los principales balances de las finanzas públicas y reducción en la trayectoria del crecimiento.
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