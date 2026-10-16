Detienen a taxista tras matar a motociclista arrastrándolo 80 metros en Oaxaca

Taxista detenido por arrastrar a motociclista. Foto: FGE Oaxaca

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que detuvieron a un taxista acusado del delito de homicidio calificado luego de que arrastrara y asesinara a un motociclista en el municipio de Huajuapan de León. Estos hechos, según las investigaciones oficiales, ocurrieron el 11 de octubre de 2026.

Taxista arrastra a motociclista 80 metros en Huajuapan, Oaxaca

La Fiscalía General de Oaxaca informó que detuvo a un taxista identificado con las iniciales D. G. C., señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado contra un motociclista en el municipio de Huajuapan de León.

Según las investigaciones de las autoridades estatales, el conductor del taxi habría atropellado a la víctima, arrastrándola aproximadamente 80 metros, para luego huir del lugar.

Estos hechos ocurrieron el pasado domingo 11 de octubre de 2026, cuando el taxi presuntamente impactó la motocicleta en la que viajaba la víctima.

Debido a las lesiones ocasionadas, el motociclista murió.

¿Cómo dieron con el taxista?

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, tras el accidente, agentes de la dependencia de justicia estatal iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar y localizar al responsable.

Al respecto, indicaron que el caso quedó a cargo de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, que desplegó varias diligencias ministeriales para esclarecer lo ocurrido y reunir pruebas que permitieran proceder legalmente contra el sospechoso.

Como parte de las investigaciones, agentes llevaron a cabo trabajos de inteligencia como la extracción y el análisis de grabaciones de cámaras de videovigilancia.

Gracias a los videos obtenidos, pudieron identificar y localizar el taxi presuntamente involucrado en el accidente.

La Fiscalía informó que, con los datos de prueba recabados, el 12 de octubre se ejecutó una orden de cateo en la colonia La Providencia, donde fue asegurado el automóvil.

Después, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra el probable responsable.

Taxista se queda en prisión preventiva

Tras la captura del taxista, la Fiscalía del estado lo trasladó bajo un operativo de seguridad a la ciudad de Oaxaca de Juárez, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Ahora el detenido se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa su proceso penal y se determina su situación jurídica.

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