Alerta por fuertes vientos en Texas y California: los riesgos que deben vigilar los residentes

Aviso de tormenta en Estados Unidos. Foto: Envato.

Las familias de California y Texas deben extremar precauciones ante los fuertes vientos y sus posibles consecuencias. En el sur de California, las ráfagas elevan el peligro de incendios forestales y provocan restricciones en parques, mientras que Houston y otras zonas del sureste de Texas tienen avisos meteorológicos por viento.

¿Qué está pasando con las alertas por viento en California y Texas?

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció medidas preventivas ante los vientos de Santa Ana, un fenómeno que puede favorecer la propagación de incendios cuando coincide con vegetación seca y baja humedad.

Según informó LA NACION, las autoridades comenzaron a aplicar restricciones en áreas naturales de las montañas de Santa Mónica. El protocolo contempla inicialmente el periodo del 15 al 17 de octubre durante las alertas de bandera roja.

En Texas, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió un aviso por viento para Houston y varios condados cercanos. El organismo prevé vientos del norte de entre 20 y 25 millas por hora, con ráfagas de hasta 40 millas por hora, equivalentes a unos 64 kilómetros por hora.

El aviso para Houston está vigente desde las 7 de la mañana del viernes hasta la 1 de la madrugada del sábado, hora central, de acuerdo con el NWS. Las condiciones podrían derribar ramas, desplazar objetos que estén sueltos y provocar algunos cortes de electricidad.

¿Qué parques de California podrían cerrar por los vientos de Santa Ana?

Las restricciones anunciadas por California State Parks abarcan seis parques estatales e históricos de las montañas de Santa Mónica:

Leo Carrillo State Park

Malibu Creek State Park

Point Mugu State Park

Topanga State Park

Will Rogers State Historic Park

Santa Susana Pass State Historic Park

Las medidas pueden afectar senderos, estacionamientos, caminos de servicio y actividades programadas. Sin embargo, no significa que todas las instalaciones de estos parques vayan a cerrar por completo: el acceso dependerá de las condiciones meteorológicas y de las decisiones de cada agencia.

Antes de organizar una salida familiar, conviene consultar el sitio oficial de California State Parks y verificar si el lugar elegido tiene restricciones.

¿Qué deben revisar las familias ante los fuertes vientos?

Aunque un aviso meteorológico no significa que ocurrirá una emergencia en cada vecindario, sí es una señal para tomar precauciones. Una maceta que cae desde un balcón o una rama que golpea un cable eléctrico pueden convertirse en un problema serio.

Estas son algunas medidas que conviene tomar:

Asegurar objetos exteriores: guarda muebles ligeros, macetas, sombrillas, juguetes y adornos que puedan salir volando

guarda muebles ligeros, macetas, sombrillas, juguetes y adornos que puedan salir volando Prepararse para posibles cortes de luz: carga teléfonos, ten linternas disponibles y localiza baterías y suministros esenciales

carga teléfonos, ten linternas disponibles y localiza baterías y suministros esenciales Revisar los avisos locales: consulta las alertas del NWS y las indicaciones de las autoridades de emergencia de tu condado

consulta las alertas del NWS y las indicaciones de las autoridades de emergencia de tu condado Planificar una posible evacuación en California: si vives cerca de zonas propensas a incendios, identifica las rutas de salida y reúne documentos, medicamentos y artículos indispensables

si vives cerca de zonas propensas a incendios, identifica las rutas de salida y reúne documentos, medicamentos y artículos indispensables Evitar actividades de riesgo: no enciendas fogatas ni realices actividades que produzcan chispas en áreas donde existan restricciones por peligro de incendio

¿Es peligroso conducir durante una alerta por viento en Texas?

Sí, especialmente para quienes manejan camionetas altas, vehículos recreativos o camiones. Las ráfagas laterales pueden dificultar el control del volante, sobre todo en carreteras abiertas.

El NWS recomienda conducir con precaución y asegurar los objetos que estén al aire libre. Si debes salir, reduce la velocidad, aumenta la distancia con otros vehículos y evita detenerte debajo de árboles o cerca de cables eléctricos.

En California, la prioridad es también mantenerse lejos de las zonas restringidas y atender cualquier orden oficial de evacuación.

La precaución más importante es comprobar qué ocurre en tu propio condado. Las alertas pueden cambiar durante el día y las condiciones de Houston no son iguales a las del sur de California. Revisar el pronóstico antes de salir puede evitar que un trayecto cotidiano o un paseo familiar termine en una situación peligrosa.

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