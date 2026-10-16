“La vida de una mujer vale 50 mil pesos”: Ximena Monroy denuncia que liberaron a su agresor

La joven denunció su caso. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Ximena Monroy, sobreviviente de un intento de feminicidio, denunció que su agresor fue puesto en libertad por un juez de Barrientos, en el Estado de México (Edomex). La víctima teme por su vida y espera que se aplique justicia.

Ximena Monroy sobrevivió a ataque y liberaron a su agresor

El 11 de abril de 2026, Ximena Monroy sobrevivió a un atentado en contra de su vida por parte de Jorge Alonso “N”. El agresor fue detenido y el pasado miércoles se llevó a cabo la primera audiencia en los juzgados de Barrientos.

El juez Rafael López López liberó a Jorge Alonso “N” “porque no podía procesarlo porque yo logré vivir”, además impuso una multa económica para que saliera en libertad, “dijo que mi vida valía 50 mil pesos”.

La víctima también mencionó que su agresor se sentía intocable, porque según él, su padrino era un juez de Barrientos. En el video no se menciona si se refería a Rafael López López u otro magistrado.

“Es ahí donde yo entiendo las veces que él me decía que podía hacer lo que quisiera”, señaló Ximena Monroy.

La joven teme por su vida y la de su familia “porque él va regresar a terminar lo que empezó” y hace responsable a Jorge Alonso “N” y al juez que lo liberó de cualquier cosa que le pase a ella.

Víctima pide intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum

Al finalizar el video, Ximena hace una llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se mejore el sistema de justicia de nuestro país y hace un cuestionamiento sobre el valor de la vida de las mujeres mexicanas.

“Y yo le pregunto a la presidenta Claudia (Sheinbaum): ¿Toda la vida de las mujeres mexicanas, incluyendo la de usted, vale 50 mil pesos?, ¿Cualquier persona que tenga esa cantidad monetaria puede venir a agredir a una mujer y salir libre?”.

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