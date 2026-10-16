Ley Antirrapiña en Guerrero: ¿cuántos años de cárcel hay por robar durante una emergencia?

Hasta 12 años de cárcel por rapiña en Guerrero Foto: Pexels

El Gobierno de Guerrero advirtió que aplicará la Ley Antirrapiña contra quienes roben mercancías, ingresen a viviendas para sustraer pertenencias o aprovechen una emergencia, como el paso de un huracán, para apoderarse de bienes ajenos. Las sanciones pueden alcanzar hasta 12 años de prisión, dependiendo de las agravantes.

¿Qué es la Ley Antirrapiña en Guerrero?

La reforma al Código Penal del Estado de Guerrero fue publicada en el Periódico Oficial el 6 de junio de 2025, mediante el Decreto 227, que adicionó los artículos 224 Bis y 227 Bis para establecer sanciones relacionadas con estas conductas.

La disposición busca castigar a quienes se aprovechen de la confusión o de la desprotección de las personas afectadas por una emergencia para cometer robos.

Entre las conductas que pueden ser investigadas se encuentran:

Sustraer mercancías de establecimientos comerciales durante una contingencia.

Entrar a viviendas para robar pertenencias.

Aprovechar que casas o negocios quedaron desprotegidos por un fenómeno natural.

Apoderarse de bienes ajenos mientras la población enfrenta una situación de desastre o vulnerabilidad.

La responsabilidad penal y la sanción correspondiente dependerán de las circunstancias de cada caso y de los delitos que se acrediten.

¿Cuántos años de cárcel hay por rapiña en Guerrero?

Los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero referidas en la información sobre la medida señalan que las penas pueden llegar de seis a 12 años de prisión, según las agravantes aplicables o la concurrencia con otros delitos, como el robo calificado.

Además de la pena de cárcel, las sanciones pueden incluir multas de hasta 600 días, conforme a la información difundida por la Fiscalía.

La pena también puede aumentar cuando una persona dirige la acción delictiva. En ese supuesto, se daría un incremento de una mitad de la sanción, por lo que la penalidad concreta debe determinarse conforme a las disposiciones aplicables.

¿Qué pasa si un servidor público comete rapiña?

Cuando la persona responsable es servidora pública, las sanciones pueden incluir consecuencias adicionales a la prisión y la multa.

De acuerdo con la información referida por la Fiscalía estatal, se contempla la destitución del cargo y la inhabilitación por un periodo igual al de la pena de prisión, según corresponda al caso.

Las autoridades estatales exhortaron a la población a respetar los bienes ajenos y denunciar cualquier conducta ilícita ante las instancias correspondientes.

Cuándo se aplica la Ley Antirrapiña

La disposición busca aplicarse cuando una persona aprovecha las condiciones de emergencia o vulnerabilidad de la población para cometer robos. El Gobierno de Guerrero reforzó su difusión ante las condiciones climáticas que se enfrenta la entidad.

Las autoridades señalaron que una contingencia no justifica el robo ni el abuso contra las personas damnificadas, por lo que llamaron a proteger las viviendas, los comercios y el patrimonio de las comunidades afectadas.

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