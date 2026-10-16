Isabel Allende gana el Premio Planeta 2026 con la secuela de “La casa de los espíritus”

Isabel Allende es premiada por secuela de “La Casa de los Espíritus” Foto: Getty

La escritora chilena Isabel Allende recibió el Premio Planeta 2026 por su libro “La hora antes del alba”, una secuela inédita de su obra más popular, “La casa de los espíritus”, de 1982.

La escritora recibió el galardón este 15 de octubre en Barcelona, en una ceremonia donde bromeó al asegurar que nunca se había presentado a un concurso: “para evitar la humillación de quedar a la cola”.

🗣️"Cada historia es una semilla; yo tengo cientos de semillas. De pronto, una de esas semillas germina, brota y empieza a molestarme, entonces sé que ha llegado el momento de escribirla".



Isabel Allende, #PremioPlaneta2026 con «La hora antes del alba».



¡4/11 en librerías! pic.twitter.com/kitan4Jc73 — Editorial Planeta (@edit_planeta) October 16, 2026

La autora chilena también aseguró que a su edad ya tiene “poco que perder”, una de las motivaciones para asistir, así lo mencionó en una declaración retomada por el medio BBC.

“Así es que esto es muy importante para mí. Decidí correr el riesgo un poco tarde en mi vida, porque me parecía que era un desafío tan peligroso como volver a casarme a los 80 años”, señaló.

Premio Planeta 2026, galardón que recibió Isabel Allende

La obra premiada, “La hora antes del alba”, cierra el universo de los complejos personajes a los que la escritora les dio vida hace más de 40 años y el cual ahora se publicará por la editorial perteneciente al Grupo Planeta,

Esto causó una gran sorpresa, pues la escritora lleva 44 años con la misma editorial, Plaza y Janés, por lo que Allende, que era hasta ahora el pilar de dicha editorial, pasa a Planeta para que este nuevo título se publique.

El Premio Planeta 2026 es un reconocimiento que es otorgado por la editorial de origen español que tiene el mismo nombre y es considerado uno de los más importantes, sobre todo por su peso comercial.

El ganador recibe la cantidad de un millón de euros (aproximadamente 21 millones de pesos mexicanos).

Señalar que Isabel también ha logrado vender más de 80 millones de ejemplares y su obra se ha traducido a 42 idiomas, lo que habla de su importancia en la literatura hispanohablante.

Sobre “La casa de los espíritus”

La novela de Isabel Allende nos presenta la historia de varias mujeres pertenecientes a la misma familia que, a lo largo de varias generaciones, se enfrentan a los conflictos familiares, las diferencias sociales y los cambios políticos en Chile.

Una obra cargada del icónico realismo mágico latinoamericano y que nace durante el exilio de la propia escritora del país andino, encontrando refugio en Venezuela en el contexto de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

El padre de la autora era primo hermano del fallecido presidente socialista Salvador Allende, por lo que su familia buscó refugio en otro país latinoamericano.

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