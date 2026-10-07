Enorme socavón aparece tras deslave en la ruta Juquila–Zacatepec, Oaxaca

Socavón aparece en ruta Juquila-Zacatepec. Foto: Gobierno de Oaxaca

Autoridades del estado de Oaxaca informaron que ya atienden un enorme socavón que apareció tras un deslave en la carretera Juquila–Zacatepec, pues provocaron una afectación importante en uno de los carriles de circulación de esta ruta.

Por este incidente, indicaron, elementos de Protección Civil acudieron al lugar para evaluar los daños y reducir los riesgos para automovilistas y transportistas.

Enorme socavón aparece en la carretera Juquila-Zacatepec

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) de Oaxaca informó que el deslave y socavón ocurrieron antes de llegar a San Marcos Zacatepec, en el municipio de Santa Catarina Juquila.

Tras recibir el reporte, personal de Protección Civil del estado llevó a cabo una valoración del tramo carretero y acordonó la zona afectada, con el principal objetivo de prevenir accidentes.

Sólo hay paso por uno de los carriles de la ruta

De acuerdo con las autoridades estatales, el daño ocasionado por el deslave y el socavón afecta uno de los carriles de la carretera Juquila-Zacatepec, por lo que la circulación se mantiene de manera limitada.

Debido a esto, pidieron a los automovilistas y transportistas extremar precauciones al circular por el tramo afectado.

Protección Civil de Oaxaca realiza un recorrido de supervisión sobre la ruta Juquila-Zacatepec, Pie del Cerro y Puente San Gala para revisar las condiciones de la carretera y detectar otros puntos que puedan representar un riesgo para la población.

Finalmente, las autoridades recomendaron reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal encargado de la seguridad en la zona, mientras continúan las labores en esta carretera.

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