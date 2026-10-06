Marcha y plantón de 72 horas del SNTE-CNTE en Oaxaca: qué piden y a qué hora es la movilización hoy

Marcha y plantón del SNTE-CNTE en Oaxaca. Foto: Sección 22.

La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)-Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dio a conocer que empezó un plantón de 72 horas en el estado de Oaxaca, pero también que este martes 6 de octubre de 2026 llevará a cabo una marcha.

Sección 22 del SNTE-CNTE inicia plantón de 72 horas en Oaxaca

Este pasado lunes 5 de octubre de 2026, la Sección 22 del SNTE-CNTE, en el marco del VII aniversario de la Dirección General de Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca (DGEPOO), anunció que inició un plantón de 72 horas en el estado.

A través de una conferencia, representantes del nivel educativo de los pueblos originarios dieron a conocer sus principales demandas dirigidas a las autoridades educativas, pero también informaron la organización de una movilización masiva sindical.

De esta manera, los docentes comenzaron el plantón estatal de 72 horas este lunes en el Zócalo de Oaxaca de Juárez.

Marcha este martes 6 de octubre: ¿dónde y a qué hora?

También la Sección 22 del SNTE-CNTE indicó que llevará a cabo una marcha masiva estatal del nivel educativo este martes 6 de octubre de 2026 en la capital del estado de Oaxaca.

Esta movilización comenzará a las 9:00 horas y se tiene previsto que parta de las instalaciones de Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) con destino al Zócalo de Oaxaca de Juárez.

“Las demás acciones correspondientes a la jornada de movilización serán comunicadas mediante la estructura sindical”, agregaron.

¿Cuáles son las exigencias de la Sección 22?

Durante estas movilizaciones, las exigencias de la Sección 22 del SNTE-CNTE son las siguientes:

El reconocimiento de la DGEPOO

La implementación de un curso de inducción a la docencia en el medio indígena

La ampliación del programa REDES-SEP

El incremento económico de su incentivo

La contratación inmediata por jubilación y defunción

La contratación de las propuestas de hijos de jubilados del PAEE

Justicia económica para supervisores, jefes de zona de supervisión y representantes sindicales

La reactivación de la beca comisión para trabajadores del nivel educativo que realizan estudios de posgrado

También demandan la dotación de mobiliario y equipo tecnológico para las supervisiones y jefaturas de zona, además de la construcción y rehabilitación de la infraestructura de las supervisiones escolares y jefaturas de zona.

Igualmente, la asignación de claves de centros de trabajo para escuelas de nueva creación, así como la renovación del parque vehicular de las jefaturas de zona de supervisión y la dotación de vehículos a aquellas que actualmente no cuentan con este recurso.

Y finalmente, en materia de atención a los pueblos originarios, exigen el cumplimiento de los acuerdos minutados con el INPI Estatal y Nacional, principalmente los relacionados con el funcionamiento de las casas y comedores destinados a la niñez indígena.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.