Hallan cuatro cuerpos en fosa clandestina de Guadalajara

Fosa clandestina en Guadalajara. Foto: Uno TV

El colectivo Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros confirmó el hallazgo de cuatro cuerpos en una fosa clandestina en Guadalajara, Jalisco. Los restos fueron localizados en un predio de la calle 1, en la colonia Clemente Orozco, luego de que los buscadores recibieran reportes anónimos sobre la posible presencia de restos humanos.

¿Cómo localizaron los cuerpos?

Integrantes del colectivo realizaron trabajos de reconocimiento y prospección en el terreno y confirmaron la presencia de restos humanos semienterrados correspondientes a al menos cuatro personas.

Tras el hallazgo, dieron aviso a las autoridades. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) acudió al lugar para asegurar el perímetro y realizar el procesamiento de la escena.

Tres cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición

De acuerdo con el colectivo, tres de los cuerpos se encontraban en avanzado estado de descomposición, prácticamente como osamentas, por lo que no fue posible determinar de inmediato su sexo ni sus características físicas.

El cuarto cuerpo presentaba una temporalidad más reciente, de apenas unas semanas, y conservaba una cantidad considerable de tejido, por lo que de manera preliminar se estableció que correspondería a un hombre.

Restos serán sometidos a estudios genéticos

Después de varias horas de trabajos para recuperar los restos, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde serán sometidos a estudios periciales y análisis genéticos para establecer su identidad.

Los resultados permitirán determinar oficialmente quiénes son las víctimas y, posteriormente, realizar la entrega de los cuerpos a sus familiares.

Buscadores continuarán exploración en la zona

Integrantes de Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros informaron que continuarán con los trabajos de exploración en el predio para descartar que existan más fosas clandestinas o restos humanos en el lugar.

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