ICE abrirá su primer centro para mujeres inmigrantes en Nueva York: qué cambia para sus familias

La instalación sería temporal y tendría 100 camas. Foto: AFP

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) prepara un espacio para mujeres inmigrantes dentro de su centro de detención de Batavia, en el oeste de Nueva York, donde solo se aloja a hombres. La instalación sería temporal, tendría 100 camas y se levantaría en el mismo terreno federal, de acuerdo con la respuesta que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entregó al Congreso.

Ese plan nace de un cambio en el propio estado, pues las leyes aprobadas este año en Nueva York impiden que las cárceles de condado firmen contratos con ICE para alojar a personas detenidas por motivos migratorios. El DHS señaló esas leyes como la razón para llevar mujeres a Batavia.

Las familias de una mujer arrestada en Nueva York tendrían así un lugar concreto donde buscarla, con reglas de visita y teléfonos propios, aunque el documento no dice cuándo abrirá el espacio ni dónde permanecen mientras tanto las mujeres detenidas en el estado. Tampoco garantiza que el sitio sea solo para ellas.

¿Qué cambia para las mujeres migrantes detenidas en Nueva York?

Batavia es el nombre con el que se conoce al Buffalo Service Processing Center, un centro federal ubicado entre Buffalo y Rochester. Las mujeres no entrarían a los dormitorios de los hombres, sino a una estructura aparte dentro del mismo predio, pensada para funcionar por un tiempo limitado.

El cambio llega en un estado que también ordenó terminar los convenios entre policías locales e ICE, una prohibición que entró en vigor a finales de agosto, según la oficina de la gobernadora Kathy Hochul.

La respuesta del DHS deja varias condiciones por escrito sobre quién ocuparía el nuevo espacio.

Ningún menor de edad será alojado ni en el centro actual ni en la estructura nueva

ni en el centro actual ni en la estructura nueva El plan vigente es destinar las camas a mujeres adultas

Los hombres también podrían ser enviados ahí si la agencia lo considera necesario

si la agencia lo considera necesario La construcción no había comenzado cuando el gobierno respondió

¿Quiénes están detenidos en Batavia, según el gobierno?

El centro tenía 653 personas detenidas al 8 de julio de 2026, todas ellas hombres. Solo 28% de esos detenidos tiene antecedentes penales, una cifra que deja a 72% sin historial criminal, como destacó en un comunicado el congresista Tim Kennedy, quien pidió los datos al gobierno.

El DHS respondió que todas las personas recluidas en Batavia están ahí por violar las leyes migratorias y que tener antecedentes no es un requisito para una acción migratoria. En la práctica, eso significa que una persona sin ningún delito puede terminar en este centro por su situación migratoria, y lo mismo aplicaría para las mujeres que lleguen al nuevo espacio.

Breaking news: ICE may detain migrants in tents or trailers in Western NY



ICE is expanding its facility in Batavia. Plans call for a "soft sided" or "hard sided" temporary detention structure. Elsewhere, that's meant tents or trailers.



I got the docs:https://t.co/33gzdyQ2l2 — J. Dale Shoemaker (@JDale_Shoemaker) October 2, 2026

¿Qué se sabe del nuevo espacio y qué falta por aclarar?

El gobierno calcula que levantar y operar la instalación costará cerca de 8.8 millones de dólares en el primer año, con dinero de la ley presupuestaria federal aprobada en 2025. El costo total ronda los 17 millones de dólares en dos años, una cifra que incluye tanto la construcción como el funcionamiento.

El plan incluye un área médica propia, algo relevante para las familias que se preguntan qué atención recibiría una mujer detenida. El DHS prevé personal de enfermería, un dentista y trabajadores sociales, además de estos espacios.

Consultorios de revisión médica y de salud mental

Laboratorio y un área de atención dental básica

Cuartos separados para observación, vigilancia por riesgo de suicidio y aislamiento por enfermedades respiratorias

De igual, las respuestas del DHS describen una estructura de paredes rígidas, mientras el contrato adjunto habla de una instalación de paredes blandas, similar a una carpa, una contradicción que el propio Kennedy señaló en su comunicado. Hasta el momento,nNo hay fecha de apertura y el documento no explica a dónde se envía a las mujeres arrestadas en Nueva York mientras el espacio no exista.

¿Cómo ubicar a una persona detenida por ICE y buscar ayuda legal?

Mientras el espacio para mujeres no abra, una persona arrestada en Nueva York puede estar en otro centro, incluso fuera del estado. El primer paso para localizar a un familiar detenido por ICE es el localizador en línea de ICE, que funciona con datos básicos de la persona.

Con el número A (el número de registro de extranjero, de nueve dígitos) y el país de nacimiento

(el número de registro de extranjero, de nueve dígitos) y el país de nacimiento Con el nombre y apellido y el país de nacimiento, si no se tiene el número A

y el país de nacimiento, si no se tiene el número A Los nombres deben escribirse tal como aparecen en los documentos de la persona

Si la persona aparece en Batavia, el centro está en 4250 Federal Drive y atiende en el (585) 344-6500, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Las personas detenidas no pueden recibir llamadas, pero la familia puede dejar un mensaje urgente con el nombre completo, el número A y un teléfono de contacto, según la página de ICE sobre el centro.

Las visitas familiares son sin contacto físico y duran máximo una hora. Entre semana hay tres turnos, de 9 a 11 de la mañana, de 1 a 3 de la tarde y de 6 a 8 de la noche, y los fines de semana solo los dos primeros. Cada visitante debe llevar una identificación oficial vigente, y los menores deben ir acompañados por un adulto.

Para la defensa legal, la línea New Americans Hotline, en el 1-800-566-7636, es gratuita y anónima, atiende en más de 200 idiomas y canaliza a personas en detención migratoria con servicios legales sin costo, según el Departamento de Estado de Nueva York. Funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, y sábados y domingos de 9 a 5.

El Departamento de Justicia publicó además una lista de abogados y organizaciones que ofrecen representación gratuita ante las cortes de inmigración. Quienes viven en la Gran Manzana cuentan también con una línea de ayuda legal gratuita para inmigrantes en la ciudad de Nueva York. Tener a la mano el número A y la fecha de nacimiento de la persona detenida agiliza cualquiera de estas gestiones.

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