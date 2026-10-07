FMI apoyará a países afectados por el El Niño ante escasez de alimento

Los países del Pacífico son los más afectados. Foto: AFP.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) apoyará a los países “vulnerables” por el fenómeno climático de El Niño que ha provocado alteraciones, ya que amenaza la seguridad alimentaria.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo a la AFP que El Niño está provocando fenómenos meteorológicos extremos, desde sequía en América Central hasta alteraciones del monzón en India que afectan los cultivos.

En el llamado Corredor Seco Centroamericano, está causando escasez de comida. Eso provoca que los campesinos se apresuren a vender su ganado antes de que muera.

“Estamos muy preocupados por El Niño, de una intensidad superior a la media, y nos preocupa la seguridad alimentaria”, declaró en Singapur.

Considerando que hay presiones inflacionarias derivadas del aumento del coste de los alimentos, el FMI anunció que se están preparando para dar apoyo a los países más afectados por el fenómeno de El Niño.

“Nos estamos preparando para apoyar a los países vulnerables si la situación llegara a golpearlos con dureza; es nuestro papel ofrecer una red de seguridad frente a las perturbaciones externas”, aseguró.

Países del Pacífico, entre los más afectados

Kristalina Georgieva reconoció que algunos países miembros tendrían que recurrir a una financiación externa, en un contexto donde los estragos de El Niño coinciden con el aumento de los precios de energía por la guerra en Medio Oriente.

“Los países insulares del Pacífico, naciones más vulnerables como Bangladés y países más pobres como Laos se encuentran en una situación mucho más crítica”, sostuvo.

Además, los pescadores del Pacífico oriental sufren el impacto del calentamiento del océano por El Niño, obliga a varias especies a migrar hacia aguas profundas y deja redes semivacías y pueblos en crisis.

Ante este escenario, la directora gerente del FMI hizo un llamado a una cooperación internacional “coordinada”.

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