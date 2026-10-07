¿Cuándo te tocaría la Green Card? Mexicanos enfrentan esperas de hasta 20 años

Trámite de la Green Card. Foto: Envato.

Esperar la Green Card puede convertirse en una carrera de años para los mexicanos que buscan la residencia permanente en Estados Unidos. El Boletín de Visas de octubre de 2026 muestra que algunas categorías familiares para México siguen procesando peticiones presentadas hace más de dos décadas.

La pregunta que muchos se hacen es sencilla: ¿cuándo me tocaría la Green Card? La respuesta depende de algo que quizá ya aparece en tus documentos de inmigración: tu fecha de prioridad.

¿Cuánto tiempo esperan los mexicanos para obtener la Green Card?

No existe una sola fila para todos. El Departamento de Estado separa las solicitudes de inmigración familiar en distintas categorías. Y México aparece como un país con límites específicos debido a la alta demanda. En el Boletín de Visas de octubre de 2026, las fechas para México muestran diferencias enormes entre una categoría y otra.

En las categorías familiares, estas son las fechas de acción final que aparecen para México:

F1: 8 de septiembre de 2008

8 de septiembre de 2008 F2A: 22 de marzo de 2026

22 de marzo de 2026 F2B: 15 de mayo de 2010

15 de mayo de 2010 F3: 1 de julio de 2001

1 de julio de 2001 F4: 22 de abril de 2001

La fecha de acción final es especialmente importante porque indica hasta qué fecha de prioridad pueden autorizarse visas de inmigrante en esa categoría. La petición debe tener una fecha anterior a la que aparece en el boletín.

Esto significa que algunas personas mexicanas están viendo filas que se remontan a 2001. En esos casos, hablar únicamente de “20 años de espera” incluso se queda corto.

¿Qué significa la fecha de prioridad para la Green Card?

Aquí está la parte que puede resultar confusa. La fecha de prioridad funciona como el lugar que ocupa una persona dentro de la fila migratoria. No significa que ese día recibirá la Green Card ni permite calcular por sí sola una fecha exacta de aprobación.

Por ejemplo, un mexicano que pertenece a la categoría F4 y cuya fecha de prioridad sea posterior al 22 de abril de 2001 todavía no tiene una visa de inmigrante disponible según la tabla de acción final de octubre. Eso no quiere decir que necesariamente tendrá que esperar exactamente otros 25 años. Las fechas pueden avanzar, retroceder o quedarse detenidas. El propio Departamento de Estado explica que el movimiento depende de la disponibilidad de números de visas y de la demanda existente.

Y aquí es donde conviene mirar el dato con cuidado. La fecha del boletín no es un calendario de entregas de Green Cards. Es una fotografía de la fila migratoria en ese momento.

¿Qué mexicanos enfrentan las esperas más largas para la residencia?

Las diferencias tienen que ver principalmente con el vínculo familiar.

La categoría F4, por ejemplo, corresponde a hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses adultos. Para México, la fecha de acción final de octubre de 2026 es el 22 de abril de 2001.

La categoría F3, que corresponde a hijos casados de ciudadanos estadounidenses, está apenas más adelante: 1 de julio de 2001 para México.

Primer plano de una tarjeta de residencia permanente de EE. UU. Foto: Envato.

También hay una espera considerable en F2B, destinada a hijos e hijas solteros de residentes permanentes que tienen 21 años o más. La fecha para México es el 15 de mayo de 2010.

F1, para hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses, llega al 8 de septiembre de 2008.

El contraste más llamativo está en F2A, que comprende a cónyuges e hijos de residentes permanentes. Para México, el boletín marca el 22 de marzo de 2026 como fecha de acción final.

La conclusión práctica es clara: dos familias mexicanas pueden iniciar un proceso de residencia prácticamente al mismo tiempo y terminar con esperas muy diferentes, dependiendo de la categoría migratoria.

¿Cómo saber cuándo te tocaría la Green Card?

Si estás esperando una residencia permanente por medio de un familiar, hay una manera mucho más útil de revisar tu situación que intentar adivinar cuántos años faltan.

Primero localiza tu fecha de prioridad en la documentación de tu caso. Después identifica la categoría de preferencia familiar que corresponde a tu petición. Finalmente, compara ambos datos con el Boletín de Visas de octubre de 2026 del Departamento de Estado.

Hay que tener cuidado con otro detalle: el boletín publica dos tablas. Una corresponde a “Final Action Dates” y otra a “Dates for Filing Applications”. No significan lo mismo. La segunda puede permitir avanzar con determinados trámites antes de que exista disponibilidad definitiva de una visa.

Para quienes realizan un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, además, USCIS determina cada mes qué tabla debe utilizarse para presentar una solicitud de ajuste. Por eso no basta con mirar una fecha en internet y asumir que ya puedes presentar tu solicitud.

¿Por qué la espera de la Green Card puede ser tan larga para mexicanos?

El sistema migratorio estadounidense establece límites numéricos para las visas de inmigrante y reglas específicas de asignación. México es uno de los países que actualmente aparece entre las áreas sujetas a las disposiciones de prorrateo por país.

El resultado, visto desde la perspectiva de una familia que lleva años esperando, es bastante menos abstracto.

Una petición puede haber comenzado cuando los hijos eran pequeños y seguir pendiente cuando ya son adultos. Una persona puede haber cambiado de empleo, domicilio o incluso haber formado su propia familia mientras espera que una fecha avance en el boletín.

Por eso, si tienes una petición familiar para la Green Card desde México o eres mexicano y esperas una residencia basada en una petición familiar, no tomes los “20 años” como una regla general.

Busca tu categoría. Encuentra tu fecha de prioridad. Compárala con el boletín vigente. Ahí está la información que realmente permite saber qué tan adelante —o qué tan atrás— se encuentra tu caso en la fila migratoria.

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