Bandera a media asta este 7 de octubre: ¿por qué y dónde debe izarse?

Bandera de México. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este 7 de octubre, la Bandera de México debe izarse a media asta en distintos edificios y espacios públicos del país. No se trata de una disposición extraordinaria de 2026, sino de una conmemoración establecida en la legislación mexicana.

La fecha recuerda el fallecimiento del senador Belisario Domínguez, asesinado el 7 de octubre de 1913. El artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales incluye esta conmemoración entre las fechas en las que corresponde colocar la Bandera Nacional a media asta.

¿Por qué la Bandera está a media asta el 7 de octubre?

La Secretaría de Gobernación explica que la Bandera Nacional se iza a media asta en fechas solemnes en las que se guarda duelo, como aquellas relacionadas con la muerte de personajes históricos o con hechos en los que mexicanos perdieron la vida.

En el caso del 7 de octubre, se conmemora a Belisario Domínguez, médico y senador chiapaneco asesinado en 1913 durante el gobierno de Victoriano Huerta.

El Calendario Cívico de la Secretaría de Gobernación confirma la conmemoración y establece para esta fecha el izamiento de la Bandera Nacional a media asta.

¿Dónde debe izarse la Bandera a media asta?

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece los edificios y lugares sujetos a las disposiciones de izamiento de la Bandera.

Entre ellos se encuentran edificios de las autoridades federales, estatales y municipales, así como determinados espacios públicos e instalaciones oficiales contemplados por la legislación.

La ley también establece reglas para planteles educativos, instalaciones militares y navales, representaciones diplomáticas y consulares, entre otros espacios. En los inmuebles señalados por el artículo 15, la Bandera debe permanecer izada todos los días del año, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor.

¿Quién fue Belisario Domínguez?

Belisario Domínguez fue un médico y senador originario de Chiapas. En 1913 se manifestó públicamente contra el gobierno de Victoriano Huerta.

Fue asesinado el 7 de octubre de 1913. Años después, su nombre quedó ligado a uno de los principales reconocimientos otorgados por el Senado mexicano: la Medalla Belisario Domínguez.

La conmemoración de su muerte permanece actualmente dentro de las fechas cívicas oficiales de México.

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