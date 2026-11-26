Protestas de la CNTE en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este jueves inició el paro de 48 horas de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca. Los maestros realizarán bloqueos en varios puntos del estado para exigir que el Gobierno cumpla con sus exigencias.

CNTE inicia paro de 48 horas en Oaxaca

La CNTE informó que este 26 y 27 de noviembre se realizará un paro de 48 horas en el estado de Oaxaca. Las actividades comenzarán este jueves a partir de las 9:00 horas.

También se contempla que los maestros acampen en varios puntos de la Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Sierra, Tuxtepec y Valles Centrales.

Debido a las protestas de la CNTE se esperan afectaciones viales en las zonas mencionadas, por lo que se le recomienda a la población tomar precauciones y anticipar sus traslados

¿Cuáles son las exigencias de la CNTE en Oaxaca?

Solución a la problemática de los niveles educativos

Atención a las demandas de las Secretarías de Trabajos y Conflictos del PAAE y de los compañeros jubilados, respecto al recurso conquistado en la jornada de lucha nacional 2025

Justicia para nuestros compañeros desaparecidos y asesinados

Puntos donde la CNTE realizará bloqueos

Cañada:

Caseta de Telixtlahuaca

Costa:

Caseta de Barranca Larga

Istmo:

Crucero de 5 señores

Mixteca:

Caseta de Huitzo

Sierra y Tuxtepec:

Cierre de Pemex

Valles Centrales:

Sectores: Ciydad y Tlacolula, ADO

Sectores: Etla y estatales, entronque a CDMX

Sectores: Miahuatlán y Ocotlán. Binibus

Sectores: Periferia y Zimatlán, bloqueo del Monumento a la Madre y terminal de AU

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