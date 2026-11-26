Inicia paro de 48 horas de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca: estos son los puntos afectados
También se contempla que los maestros acampen en varios puntos de la Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Sierra, Tuxtepec Y Valles Centrales.
Este jueves inició el paro de 48 horas de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca. Los maestros realizarán bloqueos en varios puntos del estado para exigir que el Gobierno cumpla con sus exigencias.
CNTE inicia paro de 48 horas en Oaxaca
La CNTE informó que este 26 y 27 de noviembre se realizará un paro de 48 horas en el estado de Oaxaca. Las actividades comenzarán este jueves a partir de las 9:00 horas.
También se contempla que los maestros acampen en varios puntos de la Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Sierra, Tuxtepec y Valles Centrales.
Debido a las protestas de la CNTE se esperan afectaciones viales en las zonas mencionadas, por lo que se le recomienda a la población tomar precauciones y anticipar sus traslados
¿Cuáles son las exigencias de la CNTE en Oaxaca?
- Solución a la problemática de los niveles educativos
- Atención a las demandas de las Secretarías de Trabajos y Conflictos del PAAE y de los compañeros jubilados, respecto al recurso conquistado en la jornada de lucha nacional 2025
- Justicia para nuestros compañeros desaparecidos y asesinados
Puntos donde la CNTE realizará bloqueos
Cañada:
- Caseta de Telixtlahuaca
Costa:
- Caseta de Barranca Larga
Istmo:
- Crucero de 5 señores
Mixteca:
- Caseta de Huitzo
Sierra y Tuxtepec:
- Cierre de Pemex
Valles Centrales:
- Sectores: Ciydad y Tlacolula, ADO
- Sectores: Etla y estatales, entronque a CDMX
- Sectores: Miahuatlán y Ocotlán. Binibus
- Sectores: Periferia y Zimatlán, bloqueo del Monumento a la Madre y terminal de AU
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