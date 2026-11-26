Un sismo de magnitud 5.7 se registró en Baja California Sur. Foto: Cuartoscuro

Un sismo de magnitud 5.7 se registró la mañana de este jueves 26 de noviembre de 2026, en una zona ubicada a 335 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico ocurrió a las 9:26:43 horas, tiempo del centro de México, y tuvo una profundidad de 7 kilómetros, según los datos difundidos en el aviso sísmico.

El epicentro se localizó en las coordenadas 19.90 grados de latitud norte y -109.42 grados de longitud oeste, en el océano Pacífico, al sur de la península de Baja California.

SISMO Magnitud 5.7 Loc 335 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS 26/11/26 09:26:43 Lat 19.90 Lon -109.42 Pf 7 km pic.twitter.com/5wcJFtpshs — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 26, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo de este 26 de noviembre?

El reporte ubica el epicentro a 335 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Estos son los datos del movimiento:

Magnitud: 5.7

Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026

Hora: 9:26:43 horas

Localización: 335 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, BCS

Latitud: 19.90

Longitud: -109.42

Profundidad: 7 kilómetros

Por su localización, el epicentro se encontró mar adentro, al sur de Baja California Sur.

¿Se reportaron daños o personas afectadas?

El reporte sísmico compartido únicamente contiene los datos de magnitud, ubicación, hora y profundidad del movimiento telúrico. Hasta el momento, la información proporcionada no incluye reportes de daños materiales, personas lesionadas ni afectaciones en comunidades.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar de la zona.

🚨#Sismo PRELIMINAR magnitud 5 en Baja California Sur



A partir de este evento, mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de #ProtecciónCivil para realizar una evaluación preliminar de la zona. https://t.co/jK5jyM4yUx — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 26, 2026

Hasta el momento no se cuenta con reporte de daños o personas o personas lesionadas por este sismo.

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