Sismo de magnitud 5.7 sacude Cabo San Lucas en Baja California Sur
El reporte sísmico ubicó el epicentro en el océano Pacífico, al sur de Baja California Sur; no se proporcionaron datos de daños o lesionados.
Un sismo de magnitud 5.7 se registró la mañana de este jueves 26 de noviembre de 2026, en una zona ubicada a 335 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).
El movimiento telúrico ocurrió a las 9:26:43 horas, tiempo del centro de México, y tuvo una profundidad de 7 kilómetros, según los datos difundidos en el aviso sísmico.
El epicentro se localizó en las coordenadas 19.90 grados de latitud norte y -109.42 grados de longitud oeste, en el océano Pacífico, al sur de la península de Baja California.
¿Dónde fue el epicentro del sismo de este 26 de noviembre?
El reporte ubica el epicentro a 335 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Estos son los datos del movimiento:
- Magnitud: 5.7
- Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026
- Hora: 9:26:43 horas
- Localización: 335 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, BCS
- Latitud: 19.90
- Longitud: -109.42
- Profundidad: 7 kilómetros
Por su localización, el epicentro se encontró mar adentro, al sur de Baja California Sur.
¿Se reportaron daños o personas afectadas?
El reporte sísmico compartido únicamente contiene los datos de magnitud, ubicación, hora y profundidad del movimiento telúrico. Hasta el momento, la información proporcionada no incluye reportes de daños materiales, personas lesionadas ni afectaciones en comunidades.
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar de la zona.
Hasta el momento no se cuenta con reporte de daños o personas o personas lesionadas por este sismo.
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