¿Cuándo te pueden descontar de tu pensión IMSS e ISSSTE? Foto: Getty Images

Las pensiones en México cuentan con protección legal contra embargos, retenciones y descuentos que no estén previstos en la legislación. Sin embargo, existen excepciones que permiten afectar una parte de estos ingresos, con límites que dependen del régimen de seguridad social.

El caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) coloca nuevamente sobre la mesa la protección jurídica de estos recursos.

Aunque el bloqueo de cuentas bancarias constituye un procedimiento distinto, las leyes de seguridad social establecen en qué circunstancias pueden realizarse descuentos directamente sobre las pensiones.

¿En qué casos pueden embargar una pensión en México?

El artículo 10 de la Ley del Seguro Social establece que las prestaciones correspondientes a los asegurados y sus beneficiarios son inembargables.

La legislación contempla una excepción cuando existen obligaciones alimentarias. En estos casos, una autoridad judicial puede ordenar el embargo de hasta el 50% de la pensión.

Por ejemplo, una persona pensionada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que recibe 12 mil pesos mensuales podría enfrentar una retención judicial de hasta 6 mil pesos por este concepto.

El porcentaje dependerá de la resolución de la autoridad judicial.

En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el artículo 51 permite afectar las pensiones por dos motivos:

Cumplimiento de obligaciones alimentarias mediante mandato judicial

Pago de adeudos con el instituto derivados de la aplicación de su ley

A diferencia de la Ley del Seguro Social, dicho artículo no establece expresamente un límite del 50% para las obligaciones alimentarias.

Préstamos a pensionados: ¿cuánto pueden descontarte cada mes?

Las personas pensionadas también pueden solicitar préstamos cuyo pago se realice mediante descuentos mensuales directamente sobre sus ingresos.

De acuerdo con el IMSS, en los esquemas autorizados de préstamos a cuenta de pensión deben respetarse las siguientes condiciones:

El descuento mensual, considerando otros descuentos procedentes, no debe superar el 30% de la pensión

El importe restante no debe ser inferior a la pensión garantizada aplicable

Los préstamos de entidades financieras mediante convenio requieren el consentimiento expreso del pensionado

Por ejemplo, si una persona recibe una pensión mensual de 15 mil pesos, el límite porcentual para estos descuentos sería de 4 mil 500 pesos.

Sin embargo, el descuento podría ser menor para respetar la protección de la pensión garantizada.

La Ley del ISSSTE también contempla esquemas de financiamiento con cargo a la pensión, sujetos al límite del 30% y a la protección de la pensión garantizada.

Descuentos por adeudos con el ISSSTE y créditos de vivienda

El artículo 20 de la Ley del ISSSTE establece que, cuando existan descuentos pendientes previstos en dicho ordenamiento, el instituto podrá descontar hasta el 30% de la pensión.

Esta medida podrá mantenerse hasta que el pensionado liquide el adeudo correspondiente.

En materia de vivienda, la legislación contempla dos porcentajes para los créditos otorgados por el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste):

Hasta 30% de la pensión: conforme al esquema contratado como trabajador

conforme al esquema contratado como trabajador 20% de la pensión: cuando el crédito se haya originado como pensionado

Los porcentajes corresponden a las condiciones previstas en la legislación y no constituyen una autorización para realizar descuentos por cualquier tipo de deuda.

¿Un banco puede tomar dinero de tu pensión para cobrar una deuda?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que las pensiones cuentan con protección constitucional debido a su naturaleza como ingreso destinado a la subsistencia.

El 29 de marzo de 2023, la Primera Sala resolvió el amparo directo en revisión 1875/2022, relacionado con una institución bancaria que tomó recursos de una pensionada para cobrar una deuda.

La Corte determinó que esta actuación vulneró la protección jurídica de los ingresos pensionarios.

Además, consideró que una cláusula contractual que permita al banco disponer unilateralmente de esos recursos, en las circunstancias analizadas, resulta contraria a los derechos de la pensionada.

Esto significa que tener una deuda bancaria no autoriza por sí mismo a una institución financiera a disponer del dinero de una pensión.

¿La UIF puede bloquear una cuenta donde depositan una pensión?

El bloqueo de cuentas bancarias por parte de la UIF constituye una medida diferente al embargo o descuento directo de una pensión.

La facultad de la dependencia para ordenar el bloqueo de operaciones financieras tiene fundamento en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Por lo tanto, recibir una pensión en una cuenta bancaria no garantiza su desbloqueo automático.

La procedencia de la medida y las posibilidades de acceder a los recursos pensionarios dependerán de las circunstancias del caso y de las resoluciones de las autoridades competentes.

¿Qué hacer si aplican descuentos indebidos a tu pensión?

Las personas pensionadas que detecten retenciones o descuentos que no reconozcan pueden realizar las siguientes acciones:

Solicitar el desglose de los descuentos al IMSS o ISSSTE

o Requerir el fundamento legal o contractual de la retención

Revisar sus comprobantes de pago y estados de cuenta bancarios

y estados de cuenta bancarios Presentar una reclamación ante la institución financiera involucrada

involucrada Acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), cuando corresponda

La Suprema Corte ha reconocido que las pensiones forman parte del derecho a la seguridad social y contribuyen a garantizar el mínimo vital de sus beneficiarios.

Por ello, las afectaciones a estos recursos deben ajustarse a las excepciones y condiciones establecidas en la legislación aplicable.

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