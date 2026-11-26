Horario de invierno 2026: ¿qué estados cambian el horario de clases por el frío?
Las medidas de horario invernal tienen distintas fechas de aplicación y duración, según las disposiciones de cada autoridad educativa.
Durante la temporada invernal 2026-2027, autoridades educativas de distintos estados de México implementaron ajustes en los horarios escolares para proteger a niñas, niños y adolescentes de las bajas temperaturas.
Los cambios contemplan retrasar el ingreso en el turno matutino, adelantar la salida en el vespertino o aplicar horarios especiales en determinadas regiones.
¿Qué estados aplican horario de invierno en las escuelas?
Estas son las entidades y regiones donde se anunciaron modificaciones en los horarios escolares por las bajas temperaturas:
Puebla: horario de invierno hasta febrero de 2027
La Secretaría de Educación Pública de Puebla estableció el horario invernal del 3 de noviembre de 2026 al 26 de febrero de 2027 en escuelas públicas y particulares de educación básica, incluyendo educación inicial escolarizada, preescolar, primaria y secundaria.
Los horarios quedaron de la siguiente manera:
|Nivel educativo
|Entrada
|Salida
|Educación inicial escolarizada
|8:30
|15:30
|Preescolar matutino
|9:30
|12:30
|Preescolar vespertino
|13:30
|16:30
|Primaria matutina
|8:30
|13:30
|Primaria vespertina
|13:45
|18:30
|Secundaria general matutina
|7:30
|13:30
|Secundaria general vespertina
|13:40
|19:30
|Secundaria técnica matutina
|7:30
|13:45
|Secundaria técnica vespertina
|14:00
|20:00
La dependencia también permitirá el uso de chamarras, bufandas, gorras y guantes, además de solicitar que los planteles mantengan abiertos los salones antes de la llegada de los alumnos.
Querétaro: horario invernal para primarias
En Querétaro, el horario de invierno comenzó el 17 de noviembre y permanecerá vigente hasta el 19 de febrero de 2027.
La medida aplica a primarias públicas generales e indígenas, los alumnos del turno matutino entrarán a las 8:30 horas y los del turno vespertino a las 2:00 de la tarde, a partir del 17 de noviembre.
Tlaxcala: horario de invierno desde el 23 de noviembre
La SEPE-USET implementó el horario de invierno a partir del lunes 23 de noviembre en 784 escuelas primarias públicas y privadas, así como en 21 Centros de Atención Múltiple.
Los horarios establecidos son:
- Turno matutino: entrada a las 8:30 y salida a las 13:00 horas
- Turno vespertino: entrada a las 13:30 y salida a las 17:30 horas
San Luis Potosí: media hora de tolerancia en la mañana
En San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció ajustes para escuelas primarias y secundarias de las cuatro regiones del estado.
La medida contempla:
- Turno matutino: 30 minutos de tolerancia para el ingreso
- Turno vespertino: adelantar 30 minutos la salida
La disposición permanecerá vigente durante la temporada invernal, con el objetivo de reducir la exposición de los estudiantes al frío.
Hidalgo: ajustes según las temperaturas de cada región
En Hidalgo, la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH) instruyó a jefes de sector y supervisores escolares a valorar modificaciones en los horarios de entrada cuando se registren temperaturas muy bajas.
La subsecretaria de Educación Básica, Nancy Adriana León Vite, explicó que las autoridades educativas podrán decidir, de acuerdo con las condiciones de cada región, si recorren media hora el ingreso de los estudiantes del turno matutino.
Ciudad Juárez: horario de invierno hasta marzo de 2027
En Ciudad Juárez, Chihuahua, el horario de invierno se aplica del 3 de noviembre de 2026 al 14 de marzo de 2027.
Los horarios informados son:
- Educación inicial: 8:00 a 15:00 horas
- Preescolar: 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas
- Primaria matutina: 8:00 a 12:30 horas
- Primaria vespertina: 12:45 a 17:00 horas
¿Los alumnos pueden llevar ropa adicional al uniforme por el frío?
Sí. Las autoridades educativas contemplan que niñas, niños y adolescentes puedan utilizar prendas adicionales para protegerse de las bajas temperaturas.
Entre las prendas permitidas se encuentran:
- Chamarras y suéteres
- Bufandas
- Gorros y gorras
- Guantes
- Pants del uniforme
- Mallas o mallones, en los casos permitidos por las disposiciones locales
La recomendación es que madres, padres y tutores se mantengan atentos a los avisos de las autoridades educativas de cada entidad.
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