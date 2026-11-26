Horario de invierno en escuelas. Foto: Cuartoscuro

Durante la temporada invernal 2026-2027, autoridades educativas de distintos estados de México implementaron ajustes en los horarios escolares para proteger a niñas, niños y adolescentes de las bajas temperaturas.

Los cambios contemplan retrasar el ingreso en el turno matutino, adelantar la salida en el vespertino o aplicar horarios especiales en determinadas regiones.

¿Qué estados aplican horario de invierno en las escuelas?

Estas son las entidades y regiones donde se anunciaron modificaciones en los horarios escolares por las bajas temperaturas:

Puebla: horario de invierno hasta febrero de 2027

La Secretaría de Educación Pública de Puebla estableció el horario invernal del 3 de noviembre de 2026 al 26 de febrero de 2027 en escuelas públicas y particulares de educación básica, incluyendo educación inicial escolarizada, preescolar, primaria y secundaria.

Los horarios quedaron de la siguiente manera:

Nivel educativo Entrada Salida Educación inicial escolarizada 8:30 15:30 Preescolar matutino 9:30 12:30 Preescolar vespertino 13:30 16:30 Primaria matutina 8:30 13:30 Primaria vespertina 13:45 18:30 Secundaria general matutina 7:30 13:30 Secundaria general vespertina 13:40 19:30 Secundaria técnica matutina 7:30 13:45 Secundaria técnica vespertina 14:00 20:00

La dependencia también permitirá el uso de chamarras, bufandas, gorras y guantes, además de solicitar que los planteles mantengan abiertos los salones antes de la llegada de los alumnos.

❄️👩‍🏫 ¡Prevenir enfermedades respiratorias es tarea de todas y todos! 🧥 El @Gob_Puebla te invita a reforzar el abrigo de niñas, niños y adolescentes con suéteres o abrigos extra encima del uniforme durante el #HorarioDeInvierno.



Consulta la información oficial en el siguiente… pic.twitter.com/orkBm8whvb — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) November 25, 2026

Querétaro: horario invernal para primarias

En Querétaro, el horario de invierno comenzó el 17 de noviembre y permanecerá vigente hasta el 19 de febrero de 2027.

La medida aplica a primarias públicas generales e indígenas, los alumnos del turno matutino entrarán a las 8:30 horas y los del turno vespertino a las 2:00 de la tarde, a partir del 17 de noviembre.

Tlaxcala: horario de invierno desde el 23 de noviembre

La SEPE-USET implementó el horario de invierno a partir del lunes 23 de noviembre en 784 escuelas primarias públicas y privadas, así como en 21 Centros de Atención Múltiple.

Los horarios establecidos son:

Turno matutino: entrada a las 8:30 y salida a las 13:00 horas

entrada a las 8:30 y salida a las 13:00 horas Turno vespertino: entrada a las 13:30 y salida a las 17:30 horas

San Luis Potosí: media hora de tolerancia en la mañana

En San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció ajustes para escuelas primarias y secundarias de las cuatro regiones del estado.

La medida contempla:

Turno matutino: 30 minutos de tolerancia para el ingreso

30 minutos de tolerancia para el ingreso Turno vespertino: adelantar 30 minutos la salida

La disposición permanecerá vigente durante la temporada invernal, con el objetivo de reducir la exposición de los estudiantes al frío.

¡Ahijadxs, primero está la salud de nuestras niñas y niños! 💚❄️



Ya tenemos horario invernal en las escuelas y podrán ir bien abrigaditos, sin restricciones de uniforme. Sigamos las indicaciones de los planteles educativos para proteger su salud. 🙌



¡A cuidarnos mucho y a… pic.twitter.com/TtRRgNrac8 — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) November 25, 2026

Hidalgo: ajustes según las temperaturas de cada región

En Hidalgo, la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH) instruyó a jefes de sector y supervisores escolares a valorar modificaciones en los horarios de entrada cuando se registren temperaturas muy bajas.

La subsecretaria de Educación Básica, Nancy Adriana León Vite, explicó que las autoridades educativas podrán decidir, de acuerdo con las condiciones de cada región, si recorren media hora el ingreso de los estudiantes del turno matutino.

Ciudad Juárez: horario de invierno hasta marzo de 2027

En Ciudad Juárez, Chihuahua, el horario de invierno se aplica del 3 de noviembre de 2026 al 14 de marzo de 2027.

Los horarios informados son:

Educación inicial: 8:00 a 15:00 horas

8:00 a 15:00 horas Preescolar: 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas

9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas Primaria matutina: 8:00 a 12:30 horas

8:00 a 12:30 horas Primaria vespertina: 12:45 a 17:00 horas

¿Los alumnos pueden llevar ropa adicional al uniforme por el frío?

Sí. Las autoridades educativas contemplan que niñas, niños y adolescentes puedan utilizar prendas adicionales para protegerse de las bajas temperaturas.

Entre las prendas permitidas se encuentran:

Chamarras y suéteres

Bufandas

Gorros y gorras

Guantes

Pants del uniforme

Mallas o mallones, en los casos permitidos por las disposiciones locales

La recomendación es que madres, padres y tutores se mantengan atentos a los avisos de las autoridades educativas de cada entidad.

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