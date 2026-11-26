Estados Unidos propone más aranceles a 14 países. Foto: AFP

Estados Unidos recibió cuestionamientos de varios de sus principales socios comerciales después de que el gobierno del presidente Donald Trump propusiera nuevos aranceles a las importaciones de 14 economías, entre ellas China, Japón, India y la Unión Europea (UE).

Las medidas, anunciadas el miércoles 25 de noviembre de 2026, todavía no entran en vigor, pues deben pasar por un proceso de consulta pública y audiencias antes de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) determine las acciones correspondientes.

China, Japón y la Unión Europea cuestionan los nuevos aranceles

China se encuentra entre los principales objetivos de la propuesta estadounidense. La USTR planteó aranceles de hasta 20% para determinados productos chinos, con excepciones y condiciones relacionadas con los gravámenes que ya existen y los compromisos comerciales entre ambos gobiernos.

El Ministerio de Comercio chino rechazó que la sobrecapacidad industrial sea una justificación para imponer nuevos impuestos a sus exportaciones y advirtió que Pekín se reserva el derecho de tomar medidas para defender sus intereses comerciales.

La decisión también generó cuestionamientos en la Unión Europea. Un portavoz de la Comisión Europea rechazó los señalamientos de Washington y sostuvo que el bloque también enfrenta los efectos de la sobreproducción, particularmente la procedente de China.

“Rechazamos firmemente esta idea. Por el contrario, Europa se encuentra entre las regiones más expuestas a la sobreproducción”. Portavoz de la Comisión Europea.

Japón, por su parte, cuestionó que se le atribuyan prácticas económicas contrarias a las reglas del mercado y negó tener una capacidad estructural de producción excesiva.

“Japón no mantiene prácticas de política económica ajenas al mercado ni cuenta con una capacidad estructural de producción excesiva (…). Es lamentable que se haya anunciado una medida propuesta dirigida contra Japón a pesar de ello”. Minoru Kihara, portavoz del gobierno de Japón.

La propuesta contempla para Japón una tasa de hasta 15%, calculada con determinadas exclusiones y considerando los aranceles existentes y los compromisos comerciales entre ambos países.

India también aparece entre las economías investigadas. La propuesta estadounidense contempla gravámenes de hasta 25%, aunque la USTR planteó considerar una tasa de 17% si ambos gobiernos alcanzan un acuerdo comercial que atienda los señalamientos de Washington.

¿Qué falta para que entren en vigor los nuevos aranceles de Estados Unidos?

Los nuevos aranceles de Estados Unidos todavía son propuestas, por lo que no se aplican automáticamente desde el anuncio de Donald Trump.

De acuerdo con la información publicada por la USTR el 25 de noviembre, el procedimiento contempla una etapa para recibir comentarios de empresas, organizaciones y otras personas interesadas en las investigaciones y en los gravámenes planteados.

Las fechas establecidas por la autoridad comercial estadounidense son:

5 de enero de 2027: fecha límite para presentar comentarios por escrito y solicitudes para participar en las audiencias, acompañadas de un resumen del testimonio

fecha límite para presentar comentarios por escrito y solicitudes para participar en las audiencias, acompañadas de un resumen del testimonio 25 de enero de 2027: inicio de las audiencias públicas sobre las medidas propuestas. Las sesiones podrán continuar según sea necesario

Después de este procedimiento, la USTR podrá valorar las observaciones y determinar las acciones que correspondan conforme a la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense.

Por tanto, el anuncio del 25 de noviembre no representa la entrada en vigor inmediata de los gravámenes. La aplicación dependerá de las determinaciones que se emitan después de las etapas previstas en el procedimiento.

¿Donald Trump necesita la aprobación del Congreso para imponer nuevos aranceles?

La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la facultad de regular el comercio exterior y establecer aranceles. Sin embargo, el Poder Legislativo ha aprobado leyes que delegan determinadas atribuciones al presidente y a las autoridades ejecutivas para modificar impuestos a las importaciones bajo condiciones específicas.

Una de esas disposiciones es la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para actuar ante determinadas prácticas comerciales de otros países.

El Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés) explica que esta disposición permite a la USTR imponer aranceles u otras restricciones comerciales cuando se cumplen los requisitos establecidos en la legislación.

Por ello, para las medidas propuestas bajo esta investigación, no se establece una votación ni una aprobación previa del Congreso como requisito para aplicar los aranceles. La autoridad comercial debe seguir el procedimiento legal correspondiente y actuar dentro de las facultades que le otorgó la legislación.

Esto no significa que el Congreso carezca de atribuciones en materia comercial: conserva sus facultades constitucionales y legislativas para modificar las leyes que regulan la imposición de aranceles.

Estados Unidos anunció nuevos aranceles a 14 economías

El anuncio de la USTR se produjo después de una investigación iniciada el 11 de marzo de 2026 sobre las políticas industriales y la capacidad de producción de 16 economías.

El organismo estadounidense determinó el 25 de noviembre que las prácticas de 14 de ellas eran irrazonables y afectaban el comercio de Estados Unidos. A partir de esos resultados, propuso nuevos gravámenes para sus importaciones.

Entre las tasas máximas planteadas se encuentran:

China: hasta 20% para determinados productos

hasta 20% para determinados productos Unión Europea: 15%

15% Japón: hasta 15%

hasta 15% Corea del Sur: hasta 15%

hasta 15% India: hasta 25%, con una posible tasa de 17% si se alcanza un acuerdo comercial

hasta 25%, con una posible tasa de 17% si se alcanza un acuerdo comercial Vietnam: hasta 35%, con una posible tasa de 20% si se concreta un acuerdo

hasta 35%, con una posible tasa de 20% si se concreta un acuerdo Bangladés, Camboya, Indonesia, Malasia y Tailandia: hasta 18%

hasta 18% Singapur: hasta 20%, con posibilidad de ajustar la tasa a 10% bajo un acuerdo comercial

hasta 20%, con posibilidad de ajustar la tasa a 10% bajo un acuerdo comercial Suiza y Taiwán: hasta 15%

Las tasas propuestas contemplan excepciones para determinados productos y ajustes por aranceles existentes o compromisos comerciales.

Por separado, el gobierno estadounidense también anunció el 25 de noviembre una propuesta para modificar las medidas comerciales que ya mantiene contra Brasil. Esta iniciativa contempla aranceles adicionales para las importaciones de azúcar fuera de cuota y un gravamen adicional de 10% para aeronaves terminadas brasileñas.

La propuesta contra Brasil corresponde a otra investigación de la Sección 301, iniciada anteriormente, y tiene un calendario independiente: los comentarios escritos podrán presentarse hasta el 30 de diciembre de 2026 y la audiencia está prevista para el 14 de enero de 2027.

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