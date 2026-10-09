Lluvias intensas azotan el Istmo de Tehuantepec por tormenta Simon y huracán Isaias

Lluvias en el Istmo de Tehuantepec. Foto: Rusvel Rasgado

Las lluvias fuertes a intensas continúan afectando a municipios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, debido a las condiciones meteorológicas asociadas a dos sistemas ciclónicos: la tormenta tropical Simon, en el océano Pacífico, y el huracán Isaias, en el Golfo de México.

La tarde de este jueves se registraron precipitaciones en distintas localidades de la región, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante el pronóstico de más lluvias durante las próximas horas.

¿Qué riesgos provocan las lluvias en el Istmo de Tehuantepec?

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la interacción de ambos sistemas contribuye al temporal lluvioso que afecta distintas regiones de Oaxaca.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil han advertido sobre la posibilidad de precipitaciones intensas, particularmente en el norte del Istmo, así como en otras zonas del estado.

Estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y aumento en los niveles de ríos y arroyos. También existe riesgo de deslaves en áreas susceptibles.

Por ello, las autoridades mantienen el llamado a la población para tomar precauciones y seguir las indicaciones oficiales mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Recomendaciones ante las lluvias en Oaxaca

Ante el riesgo de inundaciones y corrientes de agua, las autoridades exhortan a las familias a seguir estas medidas preventivas:

No cruzar ríos, arroyos ni vialidades inundadas, ya sea a pie o en vehículo.

Evitar acercarse a postes y cables eléctricos.

Mantenerse atentos a los avisos oficiales y a los cambios en las condiciones meteorológicas.

Tomar precauciones en zonas bajas y áreas susceptibles a deslaves.

El pronóstico mantiene la posibilidad de precipitaciones durante las próximas horas, por lo que se pide a los habitantes del Istmo de Tehuantepec permanecer informados y actuar con precaución ante cualquier situación de riesgo.

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