Levantan bloqueos en Juchitán, Oaxaca, tras detención de alcalde

Detención de alcalde Juchitán, Oaxaca provoca bloqueos. Foto: OHarfuch/Especial

Los al menos cuatro bloqueos instalados en distintos puntos de las carreteras Panamericana y Transístmica, en Juchitán, Oaxaca, fueron levantados la tarde de este miércoles, luego de la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano.

Las movilizaciones habían sido instaladas por pobladores e integrantes de organizaciones sociales en las entradas y salidas de la ciudad, lo que afectó la comunicación carretera con Tehuantepec, Matías Romero y Ciudad Ixtepec.

Después de la detención que @OHarfuch confirmó del presidente municipal de #Juchitan #MiguelSanchez Altamirano, grupo de mototaxistas comienzan con bloqueos carreteros y quema de llantas para exigir la liberación de su alcalde. pic.twitter.com/16I0JdnvUp — Connie Baigorria (@connie_baigorri) September 23, 2026

Levantan bloqueos en carreteras de Juchitán

Después de las 14:00 horas, las vías federales fueron liberadas y comenzó a normalizarse la circulación en los puntos donde se habían instalado las protestas. Los bloqueos se realizaron tras la detención del presidente municipal durante la mañana de este miércoles, en un operativo de fuerzas federales. Las movilizaciones también provocaron la suspensión de clases en todos los niveles educativos de Juchitán, como medida ante las condiciones registradas en la ciudad.

Marina y Guardia Nacional mantienen operativo en Juchitán

Aunque las carreteras fueron liberadas, continúa la presencia de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional en distintos puntos de Juchitán. Los efectivos realizan recorridos de vigilancia y sobrevuelos como parte del operativo desplegado en la ciudad tras la detención del alcalde. La presencia de las fuerzas federales se mantiene mientras las autoridades desarrollan las diligencias relacionadas con el caso.

¿Por qué detuvieron al alcalde de Juchitán?

El presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido la mañana de este miércoles durante un operativo de fuerzas federales. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el alcalde es señalado por los delitos de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

En el marco de la política de Cero Impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, durante un despliegue operativo en Oaxaca, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @Defensamx1, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @FISCALIA_GobOax y @SSPC_GobOax, detuvieron a… pic.twitter.com/6xlOskXAh7 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 23, 2026

Tras conocerse la detención, pobladores e integrantes de organizaciones sociales instalaron los bloqueos en diferentes accesos y salidas de Juchitán. Hasta el momento, las autoridades mantienen el operativo federal en la ciudad y las investigaciones correspondientes por los delitos que se le imputan al presidente municipal.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.