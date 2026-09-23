Trump enfrenta críticas por veto a medios; periodista cuestiona al presidente en la ONU

El conflicto entre la Casa Blanca y distintos medios de comunicación en Estados Unidos volvió a tomar fuerza luego de que el presidente Donald Trump confrontara a una reportera de CNN durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En enlace con el periodista Paco Villalobos explicó que desde el viernes comenzó un veto contra CNN, MSNBC y Politico, después de que estos medios publicaran información que, según relató, resultaba incómoda para el mandatario.

Trump confronta a reportera de CNN en Nueva York

Durante la recepción en las Naciones Unidas, Trump se encontró con Kaitlan Collins, corresponsal en jefe de CNN en la Casa Blanca.

De acuerdo con lo relatado en la entrevista, el presidente cuestionó la presencia de CNN y señaló que el medio había dicho que no cubriría sus actividades.

Collins posteriormente le preguntó a Trump qué respondía a quienes consideran que Estados Unidos está perdiendo la guerra de Irán. Según Villalobos, el mandatario respondió cuestionando nuevamente la presencia de CNN, en lugar de centrarse en la pregunta.

El periodista señaló que, pese al veto, CNN continúa dando seguimiento a las actividades del presidente desde otros puntos de Washington.

Otros medios se suman al conflicto

Villalobos explicó que, después de las medidas contra CNN, MSNBC y Politico, otras cadenas como Fox, ABC y NBC se sumaron a la situación.

Según su relato, los medios decidieron actuar de manera conjunta ante las restricciones aplicadas por la Casa Blanca.

Durante la entrevista también se abordó el escenario legal. Villalobos sostuvo que la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de prensa y consideró probable que los medios recuperaran sus acreditaciones.

¿Qué dijo sobre Trump TV?

Otro de los temas abordados fue el canal digital impulsado por Trump.

Villalobos señaló que la plataforma comenzó a transmitir contenido relacionado con el mandatario, pero cuestionó que parte de su programación consista en repetir material de archivo.

Entre los contenidos mencionados se encuentra la ceremonia de toma de posesión de Trump, utilizada como parte de las primeras transmisiones del canal.

El periodista consideró que la propuesta debería ofrecer información actual y cobertura de las actividades presidenciales, en lugar de centrarse principalmente en material previamente difundido.

Villalobos cuestiona el conflicto entre Trump y los medios

Durante la conversación, el periodista también señaló que el enfrentamiento entre el presidente y los medios refleja una disputa alrededor de las preguntas incómodas y la cobertura crítica de la administración estadounidense.

Villalobos calificó el conflicto como un asunto relacionado con la libertad de expresión y la relación entre el gobierno y los medios de comunicación.

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