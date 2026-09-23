¿Quieres entrar al ejército de EE. UU.? Estas enfermedades podrían impedir tu ingreso

Hay condiciones médicas que te descalificarían. Foto: Envato.

Entrar al ejército de Estados Unidos no depende únicamente de pasar las pruebas físicas. El historial médico también puede convertirse en un obstáculo, incluso por condiciones que muchas personas considerarían menores. Las reglas vigentes en 2026 incluyen enfermedades, cirugías, tratamientos y antecedentes médicos que pueden impedir el alistamiento.

Y algunas resultan bastante inesperadas.

¿Qué condiciones médicas pueden impedir entrar al ejército de Estados Unidos?

El Departamento de Defensa establece los estándares médicos que deben cumplir quienes buscan ingresar a las Fuerzas Armadas. La versión vigente de la DoDI 6130.03, Volume 1 incorporó su cambio más reciente el 3 de febrero de 2026. La norma contempla una lista extensa de padecimientos y antecedentes que pueden hacer que un aspirante no cumpla con los requisitos médicos.

Military.com destaca entre ellos asma, diabetes, alergias graves, determinados trastornos de salud mental y problemas cardíacos. Pero la lista oficial va mucho más allá.

Por ejemplo, estas son algunas condiciones que pueden llamar la atención durante la evaluación médica:

Problemas de visión que no puedan corregirse hasta los niveles establecidos

que no puedan corregirse hasta los niveles establecidos Pérdida auditiva que supere determinados límites

que supere determinados límites Asma o hiperreactividad de las vías respiratorias después de los 13 años

Antecedentes de determinadas enfermedades cardíacas

Enfermedades inflamatorias intestinales como Crohn o colitis ulcerosa

Diabetes mellitus

Algunas enfermedades de la piel

Determinados trastornos del sueño

Algunos antecedentes psiquiátricos o de tratamiento con medicamentos psicotrópicos

Problemas musculoesqueléticos que limiten el movimiento o la actividad física

La normativa también contempla antecedentes de cirugías, fracturas, determinados implantes y enfermedades que puedan interferir con el entrenamiento, el equipo militar o el desempeño de las funciones.

¿El asma puede impedir el ingreso al ejército de EE. UU.?

Sí, pero aquí hay un matiz importante.

La norma vigente contempla antecedentes de hiperreactividad de las vías respiratorias después de los 13 años, incluidos asma, enfermedad reactiva de las vías respiratorias, broncoespasmo inducido por ejercicio y bronquitis asmática. También considera el antecedente de medicamentos utilizados para tratar estos problemas después de esa edad.

Eso no significa que cualquier persona que haya tenido problemas respiratorios de niña quede automáticamente descartada. El historial concreto importa y el proceso de evaluación médica determina si cumple o no con los estándares.

¿Las alergias alimentarias también pueden descalificarte?

Esta es una de las condiciones que pueden sorprender a quienes están pensando en enlistarse.

La normativa de 2026 contempla antecedentes de reacciones alérgicas agudas a pescado, crustáceos, mariscos, cacahuates o frutos secos, cuando existe una historia clínica que corresponda con la reacción y, en determinados casos, evidencia de anticuerpos IgE específicos. También contempla antecedentes de anafilaxia y algunas reacciones sistémicas a picaduras de insectos.

La razón tiene una lógica práctica. Un militar puede ser enviado a lugares donde las opciones de alimentación y atención médica sean limitadas. Military.com también señala que las alergias graves pueden ser motivo de descalificación, aunque algunos casos pueden ser considerados para una exención.

¿La enfermedad celíaca puede impedir el alistamiento?

Sí.

La norma del Departamento de Defensa incluye los síndromes de malabsorción intestinal, entre ellos la enfermedad celíaca, dentro de las condiciones que no cumplen con los estándares médicos de ingreso. También contempla determinadas intolerancias alimentarias cuando pueden interferir con las funciones militares o con el consumo de raciones militares.

Es uno de esos casos que muestran por qué el examen médico militar no se limita a preguntar si una persona puede correr o levantar determinado peso. También importa si una condición puede complicar la alimentación durante el servicio.

¿Los problemas dentales pueden dejarte fuera del ejército?

También pueden hacerlo.

La normativa contempla problemas de los maxilares, determinados trastornos de la articulación temporomandibular, maloclusiones severas y un número elevado de dientes con caries o deterioro visible.

Los aparatos de ortodoncia activos, incluidos algunos tratamientos con Invisalign, también pueden impedir temporalmente el ingreso mientras el tratamiento continúa. Existen excepciones cuando se cumplen determinadas condiciones y el tratamiento puede concluir antes del ingreso al servicio activo.

Las muelas del juicio tampoco son automáticamente un problema. La norma se refiere específicamente a terceros molares sintomáticos.

¿Qué problemas de visión pueden impedir entrar al ejército?

El apartado de oftalmología es particularmente extenso.

La normativa contempla, entre otras situaciones, determinadas enfermedades de la córnea, retina y nervio óptico, glaucoma, antecedentes de cataratas, ausencia de un ojo, ciertos trastornos de movilidad ocular y alteraciones del campo visual.

También establece límites para la agudeza visual y para los errores de refracción. La visión lejana debe poder corregirse al menos hasta 20/40 en cada ojo, mientras que existen límites específicos para miopía, hipermetropía y astigmatismo.

Una cirugía láser tampoco significa automáticamente que una persona quede fuera. Sin embargo, la norma establece condiciones relacionadas con el tipo de cirugía, la graduación previa, las complicaciones y la estabilidad de la refracción después del procedimiento.

¿Qué enfermedades del corazón pueden impedir el servicio militar?

Aquí las restricciones pueden ser especialmente amplias.

El estándar contempla antecedentes de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, miocardiopatías, determinados trastornos del ritmo, problemas valvulares, algunos defectos cardíacos congénitos y determinados resultados anormales en electrocardiogramas. También establece criterios para antecedentes de síncope recurrente y determinados síntomas cardiopulmonares.

No todo resultado anormal en un electrocardiograma implica necesariamente quedar fuera. La propia norma contempla excepciones para algunos hallazgos en personas asintomáticas con evaluación clínica normal.

¿Qué otros problemas pueden complicar el ingreso al ejército?

La lista continúa y es mucho más amplia de lo que normalmente se piensa.

La regulación incluye condiciones relacionadas con:

Pulmones: neumotórax, tuberculosis, determinadas enfermedades pulmonares y antecedentes de cirugía torácica.

Sistema digestivo: enfermedad inflamatoria intestinal, determinadas úlceras, pancreatitis, enfermedades hepáticas y algunos trastornos gastrointestinales.

Piel: acné noduloquístico severo, eczema con determinados antecedentes de tratamiento, psoriasis, urticaria crónica y enfermedades que interfieran con el uso del uniforme o el equipo.

Sistema musculoesquelético: problemas de columna, lesiones articulares, determinadas fracturas, limitaciones de movimiento y antecedentes de inestabilidad articular.

Sueño: apnea del sueño no tratada de manera definitiva, narcolepsia, determinados trastornos del ritmo circadiano y parasomnias después de los 13 años.

También aparecen condiciones metabólicas como diabetes, determinados problemas de tiroides, algunas alteraciones importantes de colesterol y triglicéridos y ciertos trastornos hormonales.

¿Tener una de estas condiciones significa que nunca podrás entrar al ejército?

No necesariamente.

Esta es probablemente la aclaración más importante de toda la historia.

El Departamento de Defensa contempla exenciones médicas, conocidas como medical waivers, para determinados aspirantes que inicialmente no cumplen con los estándares. Health.mil explica que estos casos pueden someterse a una revisión médica y que el solicitante debe presentar circunstancias atenuantes y documentación médica que permita valorar la solicitud.

Pero tampoco todas las condiciones son susceptibles de una exención. Health.mil señala que algunas aparecen expresamente como ineligibles para una medical accession waiver. Entre ellas están, por ejemplo, la esclerosis múltiple, la fibrosis quística, la insuficiencia cardíaca congestiva actual y determinadas otras condiciones graves.

Por eso, una búsqueda en internet no puede sustituir la evaluación del caso individual.

¿Qué debe hacer una persona que quiere enlistarse y tiene un antecedente médico?

La recomendación de Military.com es clara: informar al reclutador sobre las condiciones médicas relevantes. El proceso de ingreso incluye una evaluación médica y los antecedentes forman parte de esa revisión.

La tentación de ocultar una enfermedad puede parecer una salida rápida. No lo es.

Lo importante es conocer el estándar que aplica a tu caso, reunir la documentación médica necesaria y permitir que los profesionales encargados de la evaluación determinen si la condición constituye una descalificación, si puede ser objeto de una exención o si no impide el ingreso.

Porque en este caso la diferencia entre “tener un antecedente médico” y “estar descalificado para servir” puede ser considerable.

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