Alma, Joselyn y María Isabel: hallan sin vida a tres mujeres en 24 horas

Foto: Genaro Zepeda/Omar Hernández/Fernando Cruz

En un lapso de 24 horas, tres mujeres fueron halladas sin vida en distintos puntos de Puebla, Estado de México y San Luis Potosí. Las víctimas fueron identificadas como Alma González Montiel, Joselyn Sandoval Calderón y María Isabel Trejo Padrón.

Las tres mujeres habían sido reportadas como desaparecidas antes de ser localizadas. Los hallazgos ocurrieron entre el 22 y 23 de septiembre. Las fiscalías de las tres entidades mantienen investigaciones para esclarecer las circunstancias de cada caso.

Alma González, maestra desaparecida, es hallada sin vida en Puebla

La búsqueda de Alma González Montiel, profesora de Educación Física de 40 años, terminó con la identificación de su cuerpo en el municipio de Cuautinchán, Puebla. La docente trabajaba en la primaria “Luz y Amor”, en San Pablo del Monte, Tlaxcala, y estaba desaparecida desde el 17 de septiembre. Fue vista por última vez en el fraccionamiento San Miguel, en Cuautlancingo.

La tarde del 22 de septiembre, autoridades recibieron el reporte sobre el cuerpo de una mujer localizado entre la maleza, junto a un camino de terracería que comunica Cuautinchán con Santa Cruz Alpuyeca. Inicialmente, el cadáver fue registrado como desconocido. Los primeros reportes señalaron que presentaba lesiones visibles, principalmente en el rostro.

Las diligencias posteriores permitieron relacionar el hallazgo con la desaparición de Alma González. Su cuerpo fue trasladado al Semefo de Puebla, donde se realizarían los estudios correspondientes para determinar la causa de muerte. Personal especializado en la investigación de feminicidios intervino en el caso. Hasta el momento, la Fiscalía de Puebla no ha informado públicamente el móvil ni la causa del fallecimiento.

Foto: Protocolo Alba

Joselyn Sandoval, estudiante de la UAEM, es localizada muerta junto a autopista en Edomex La mañana del 23 de septiembre fue localizado el cuerpo de Joselyn Sandoval Calderón a un costado de la autopista México-Pirámides, en Axapusco, Estado de México. Automovilistas reportaron a una mujer aparentemente inconsciente, metros antes de la carretera México-Tulancingo, a la altura de Santiago Tolman. Servicios de emergencia acudieron al sitio y confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con los primeros reportes, presentaba una lesión por arma de fuego en el cráneo. A la comunidad universitaria y sociedad en general pic.twitter.com/3kmRQjsZt9 — UAEMéx (@UAEM_MX) September 23, 2026 Joselyn, estudiante universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), había sido reportada como desaparecida desde el 21 de septiembre en Teotihuacán. Policías municipales y elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona, mientras peritos de la Fiscalía mexiquense realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. La madre de Joselyn informó que una de esas víctimas era la pareja sentimental de su hija, quien también había sido reportada como desaparecida. ‼️AYER FUERON 10 EJECUTADOS Y ESTE MIÉRCOLES INICIA CON UN FEMINICIDIO EN #AXAPUSCO #EDOMEX‼️



🚨esta mañana automovilistas que transitaban por la autopista México-Tulancingo reportaron a las autoridades a una mujer tirada a orillas de la carretera.



🚨paramédicos confirmaron que… pic.twitter.com/IHxLlIFwHj — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) September 23, 2026

María Isabel Trejo es hallada sin vida en San Luis Potosí

Fuentes de la Fiscalía de San Luis Potosí confirmaron el hallazgo del cuerpo de María Isabel Trejo Padrón, de 35 años, quien había sido reportada como desaparecida en Rioverde. El cuerpo fue encontrado en una propiedad abandonada ubicada junto a la carretera federal 70, cerca de la comunidad de Santa Catarina, en el municipio de San Nicolás Tolentino.

María Isabel tenía un reporte de búsqueda desde el 21 de septiembre, después de que se perdiera contacto con ella en las inmediaciones del ejido Puente del Carmen, en Rioverde. Los reportes preliminares señalan que el cuerpo presentaba signos de violencia y lesiones que podrían haber sido provocadas con un arma blanca.

#BúsquedaDePersonasSLP | Solicitamos de tu colaboración para localizar a María Isabel Trejo Padrón, quien fue vista por última vez en la localidad Puente Prieto, Rioverde, S.L.P.

Con profesionalismo, probidad y justicia, la Fiscalía trabaja al servicio de las y los potosinos. pic.twitter.com/615nvgO1WX — Fiscalía San Luis Potosí (@FiscaliaSLP) September 22, 2026

La Fiscalía inició las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte y establecer posibles responsabilidades. Los estudios forenses y la investigación ministerial, realizada bajo protocolos de feminicidio, deberán establecer la causa del fallecimiento.

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