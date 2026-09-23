Nueva York rematará vehículos desde 500 dólares: cuándo y dónde serán las subastas

Nueva York subasta vehículos que fueron incautados o abandonados. Foto: Envato

Nueva York tiene varias subastas de vehículos programadas entre el 23 y el 30 de septiembre en Queens, Bronx, Brooklyn y Staten Island. Suffolk County también realizará una venta el 26 de septiembre con pujas desde 500 dólares.

Estos vehículos son incautados o abandonados y se ofrecen porque no fueron recuperados por sus propietarios dentro del plazo establecido.

El 24 de septiembre habrá dos subastas. Una se realizará en el Bronx, a las 10:00, en Five J’s, 4825 Baldwin Street.

Ese mismo día habrá otra venta en Queens, también a las 10:00. El evento tendrá lugar en Legacy Towing, 131-01 39th Avenue, Flushing.

El 25 de septiembre habrá subastas en el Bronx, Brooklyn y Queens. La venta de Queens está prevista para las 12:00 en Five J’s Automotive, 62-02 Beach Channel Drive, Far Rockaway.

El Condado de Suffolk realizará una subasta de 100 vehículos el sábado 26 de septiembre en su instalación de vehículos incautados de Westhampton.

100 vehicles will be available at our Vehicle Auction on Sept. 26 at 9 a.m. at the impound lot, 100 Old Country Road in Westhampton, and will be held rain or shine.



Vehicles can be previewed Sept. 24 and 25 from 9 a.m. to 4 p.m.



Visit https://t.co/fSZfOBviLv for info. pic.twitter.com/fJaezrJgcv — Suffolk County Police Department (@SCPDHq) September 22, 2026

El 28 de septiembre será el turno de Staten Island. Después habrá otra subasta en el Bronx el 29 de septiembre.

El calendario cierra el 30 de septiembre con dos ventas, una en el Bronx y otra en Brooklyn.

Nueva Jersey también tendrán ventas programadas, con vehículos que pueden adquirirse mediante pujas, pero la próxima subasta será el 17 de octubre.

La ciudad publica un documento específico para cada venta. Allí aparecen los vehículos incluidos y los detalles que deben revisar los compradores antes de participar.

¿Por qué la ciudad lleva estos vehículos a subasta?

La Ciudad de Nueva York subasta vehículos que fueron incautados o abandonados. Un automóvil puede llegar a este proceso cuando su propietario no lo recupera dentro de los 10 días hábiles posteriores al remolque.

Para recuperar el vehículo antes de la subasta, el propietario debe pagar las multas que estén en sentencia, además de las penalidades e intereses correspondientes.

Cuando el vehículo llega a la venta, el dinero obtenido después de cubrir los gastos se utiliza para pagar la deuda asociada.

Los vehículos se venden en las condiciones en que se encuentran, por lo que el comprador asume la responsabilidad de revisar su estado antes de ofertar.

¿Cuánto hay que pagar por los vehículos subastados?

En las subastas de la Ciudad de Nueva York no existe un precio mínimo general de 500 dólares, pero los vehículos se venden al mejor postor.

El monto final depende de las ofertas realizadas durante cada venta. Por eso, el precio anunciado en el título corresponde específicamente a la subasta de Suffolk County.

La ciudad también establece condiciones particulares para el pago. Los compradores deben pagar en efectivo cuando la venta queda finalizada.

¿Qué debe saber quien compre un vehículo en Nueva York?

En Nueva York, el comprador debe pagar en efectivo cuando la venta queda finalizada.

Los vehículos se venden tal como están y, en muchos casos, el comprador tendrá que contratar una grúa. Las llaves no están disponibles para los vehículos subastados.

El vehículo debe retirarse del depósito antes de las 5:00 pm del día de la subasta. Después de ese horario se puede aplicar un cargo de almacenamiento de 20 dólares diarios.

Si el vehículo no se retira dentro de las 96 horas posteriores al día de la venta, será considerado abandonado y retirado nuevamente.

Además, comprar un vehículo en la subasta no significa que pueda conducirse inmediatamente. Para circular o estacionar en la calle debe tener registro y placas válidas.

El comprador recibe un certificado de venta. Ese documento debe presentarse ante el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York para solicitar el título correspondiente.

El DMV también puede considerar el vehículo como salvamento. En ese caso, podría exigir una inspección antes de emitir un nuevo título o registro.

Antes de ofertar, conviene revisar el listado específico de cada subasta. Los documentos oficiales incluyen información sobre el vehículo y permiten consultar el VIN para verificar posibles llamados a revisión de seguridad.

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