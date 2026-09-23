Aleks Syntek sorprende con foto sin cabello tras polémicas en redes

Aleks Syntek y su foto sin cabello en redes Foto: Cuartoscuro

Aleks Syntek publicó una fotografía en sus redes sociales en la que se muestra sin su prótesis capilar, lo que causó sorpresa entre sus seguidores.

Fue a través de Instagram donde mostró la imagen en la que se le puede ver sin cabello, acompañada del mensaje:

“Aquí está mi peluquín, ya déjenme en paz, solo quiero hacer mi rocanrol en paz y ya. ¿Ok? GRACIAS”, se puede leer en la publicación.

https://www.tiktok.com/@alekssyntek.oficial/photo/7688449204875840789?lang=es

Posteriormente, el intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas” publicó una nueva imagen en la que ofrecía su peluquín en una subasta para ayudar al desarrollo musical de un niño de la calle.

Cabe señalar que ambas imágenes duraron muy poco, hasta que Aleks Syntek tomó la decisión de borrarlas, sin dar mayores explicaciones sobre el significado de lo que publicó o si se refería a alguien en específico.

#AleksSyntek volvió a generar conversación en redes tras publicar una fotografía sin cabello en la parte superior de la cabeza, sosteniendo una prótesis capilar. Aunque eliminó la imagen segundos después, posteriormente la colocó como foto de perfil en TikTok y compartió otra… pic.twitter.com/BGoqHINaHd — Uno TV (@UnoNoticias) September 23, 2026

¿Qué pasó con Aleks Syntek?

Esto ocurre luego de diversos comentarios en su contra, los cuales comenzaron a intensificarse tras su presentación en la alcaldía Benito Juárez el 15 de septiembre.

En dicho show dio su opinión sobre diversos temas e incluso aprovechó para criticar al género urbano y cuestionar a varios de los asistentes por su comportamiento y gustos musicales.

Posteriormente, tras ser señalado en redes por supuestamente sufrir un “ataque psicótico”, publicó un live en el que respondió a los comentarios y realizó más declaraciones que generaron polémica.

Durante la transmisión mencionó a diversas figuras y también involucró a Paola Rojas al hablar sobre Luis Roberto Alves “Zague” y el episodio de la filtración de material íntimo del exfutbolista.

Ante estas declaraciones, Paola Rojas respondió al cantante y le pidió que no volviera a involucrarla en el tema, además de señalar que dicho episodio ya había causado daño a su familia.



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Aleks Syntek sorprende con foto sin su cabello tras polémicas en redes

Aleks Syntek y su foto sin cabello en redes Foto: Cuartoscuro

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Aleks Syntek publicó una fotografía en sus redes sociales en la que se muestra sin su prótesis capilar, lo que causó sorpresa entre sus seguidores.

Fue a través de Instagram donde mostró la imagen en la que se le puede ver sin cabello, acompañada del mensaje:

“Aquí está mi peluquín, ya déjenme en paz, solo quiero hacer mi rocanrol en paz y ya. ¿Ok? GRACIAS”, se puede leer en la publicación.

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Posteriormente, el intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas” publicó una nueva imagen en la que ofrecía su peluquín en una subasta para ayudar al desarrollo musical de un niño de la calle.

Cabe señalar que ambas imágenes duraron muy poco, hasta que Aleks Syntek tomó la decisión de borrarlas, sin dar mayores explicaciones sobre el significado de lo que publicó o si se refería a alguien en específico.

¿Qué pasó con Aleks Syntek?

Esto ocurre luego de diversos comentarios en su contra, los cuales comenzaron a intensificarse tras su presentación en la alcaldía Benito Juárez el 15 de septiembre.

En dicho show dio su opinión sobre diversos temas e incluso aprovechó para criticar al género urbano y cuestionar a varios de los asistentes por su comportamiento y gustos musicales.

Posteriormente, tras ser señalado en redes por supuestamente sufrir un “ataque psicótico”, publicó un live en el que respondió a los comentarios y realizó más declaraciones que generaron polémica.

Durante la transmisión mencionó a diversas figuras y también involucró a Paola Rojas al hablar sobre Luis Roberto Alves “Zague” y el episodio de la filtración de material íntimo del exfutbolista.

Ante estas declaraciones, Paola Rojas respondió al cantante y le pidió que no volviera a involucrarla en el tema, además de señalar que dicho episodio ya había causado daño a su familia.

Ahora el artista nuevamente se ha hecho viral al publicar las fotografías en las que aparece sin su prótesis capilar.

Ahora el artista nuevamente se ha hecho viral al publicar las fotografías en las que aparece sin su prótesis capilar.

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