Michoacán, Jalisco y Guanajuato rechazan ser parte del epicentro de violencia en México

Gobernadores descartan ser epicentros de la violencia. Foto: Cuartoscuro

Los gobernadores de Michoacán, Jalisco y Guanajuato rechazaron que sus estados formen parte del epicentro de la violencia relacionada con los cárteles en México y aseguraron que sus entidades registran una disminución en homicidios y extorsión.

Los mandatarios participaron en la quinta Convención Binacional de la American Society of Mexico, donde hablaron sobre los avances de sus gobiernos en materia de seguridad.

Michoacán, Jalisco y Guanajuato reportan disminución de homicidios

Los gobernadores negaron que sus estados sean epicentros de la violencia en el país. Al contrario, presumieron disminución en homicidios y extorsión.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, aseguró que los homicidios en la entidad disminuyeron 76% desde febrero de 2025.

Explicó que al inicio de su administración se registraba un promedio de casi 13 homicidios diarios, mientras que actualmente, dijo, la cifra se ubica en aproximadamente tres casos al día.

“76% de disminución de homicidios que va de febrero del año pasado a ahora. Y, bueno, pues es un compromiso diario seguir trabajando en materia de seguridad. Comenzamos esta administración con casi un promedio de 13 homicidios diarios; hoy estamos en prácticamente tres homicidios”, Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que la entidad también ha contribuido a la reducción de los índices delictivos a nivel nacional. Asegurando que la entidad “es un estado que vive en calma”.

De acuerdo con el dato presentado durante el encuentro, Jalisco registra una disminución de 56% en homicidio doloso y de 62% en la tasa delictiva por cada 100 mil habitantes.

“Jalisco es uno de los estados que más ha contribuido a nivel nacional en la disminución de índices delictivos; por ejemplo, tenemos una disminución del 56% en homicidio doloso… Jalisco es un estado que vive en calma”, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

El gobernador de Michoacán, Alfredo Bedolla, destacó las acciones implementadas contra la extorsión, particularmente una campaña puesta en marcha hace tres meses.

“Se ha estrechado la colaboración; ha habido una campaña muy fuerte contra la extorsión que echamos a andar hace tres meses, que ha dado muchísimos resultados. Hemos detenido, por decirte algo, comprado con 2021, tenemos casi un 40% más de detenidos por el delito de extorsión”, Alfredo Bedolla, gobernador de Michoacán

Los tres mandatarios coincidieron en destacar las acciones de seguridad implementadas en sus entidades y rechazaron que sus estados sean considerados parte del epicentro de la violencia de los cárteles en México.

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