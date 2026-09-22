Rescatan a joven oaxaqueño reclutado por el crimen organizado a través de TikTok

Rescatan a joven reclutado por el crimen organizado. Foto: FGE Oaxaca.

Autoridades de Oaxaca localizaron y rescataron a un joven presuntamente reclutado por el crimen organizado a través de la red social TikTok. Al respecto, añadieron que ubicaron al adolescente en el estado de Jalisco.

Joven fue rescatado tras ser reclutado por el crimen organizado

La Fiscalía General de Oaxaca informó que en colaboración con la Fiscalía de Jalisco y la Secretaría de Marina, rescataron a un joven identificado con las iniciales A.L.J., quien estaba reportado como no localizado luego de ser reclutado por la delincuencia organizada a través de TikTok.

Al respecto, indicaron el adolescente fue reportado como desaparecido el pasado 22 de agosto de 2026, luego de que fuera visto por última vez en inmediaciones de Santa María Atzompa.

Fue enganchado a través de TikTok

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades oaxaqueñas, el joven buscó una oferta laboral a través de TikTok, donde fue contactado por una persona que le ofreció un supuesto empleo como guardia de seguridad, para el cual, supuestamente, no necesitaba experiencia y por el que recibiría un salario de cuatro mil pesos semanales.

Por esta razón, el adolescente aceptó viajar a Jalisco. Sin embargo, al llegar a Guadalajara, fue trasladado a Puerto Vallarta, donde lo privaron de su libertad y lo obligaron a realizar trabajos para un grupo de la delincuencia organizada, además de ser víctima de maltrato físico.

Así rescataron al adolescente en Jalisco

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y Derechos Humanos, inició las investigaciones correspondientes y activó los protocolos de búsqueda y localización, con la participación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL), que desarrolló acciones de rastreo, investigación y vigilancia para establecer el paradero del adolescente.

Como resultado de las tareas de inteligencia y de la coordinación interinstitucional, establecieron su ubicación y, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Fiscalía del Estado de Jalisco, llevó a cabo las acciones necesarias para su rescate y protección.

Una vez localizado, el joven fue trasladado a Oaxaca, donde se realizan las acciones correspondientes para garantizar su atención integral y la restitución de sus derechos, así como su reintegración a su núcleo familiar, bajo una perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes para evitar cualquier forma de revictimización.

“La FGEO mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, al tiempo que fortalece las acciones de búsqueda, protección y atención especializada para niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos, con el objetivo de garantizar su acceso a la justicia y la restitución integral de sus derechos”, se lee por último en su comunicado.

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