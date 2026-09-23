Detienen al presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano

Gobernador Salomón Jara y Miguel Sánchez Altamirano. Foto: Uno TV

La mañana de este miércoles fue detenido el presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano. Aunque no hay un comunicado oficial, fuentes cercanas al presidente municipal confirmaron a Unotv.com que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un operativo que derivó en la detención del alcalde y que habría sido trasladado a la base aérea militar de Ciudad Ixtepec.

Información en desarrollo…

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