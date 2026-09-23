Detienen al presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano
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El edil habría sido trasladado a la base aérea militar de Ciudad Ixtepec.
La mañana de este miércoles fue detenido el presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano. Aunque no hay un comunicado oficial, fuentes cercanas al presidente municipal confirmaron a Unotv.com que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un operativo que derivó en la detención del alcalde y que habría sido trasladado a la base aérea militar de Ciudad Ixtepec.
Información en desarrollo…
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