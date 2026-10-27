Pan de muerto será más consumido: Canainpa prevé aumento de hasta 4% en ventas para este año

Mexicanos comerán más pan de muerto. Foto: Cuartoscuro

La tradición del Día de Muertos no solo llena de color las casas mexicanas, también impulsa de forma histórica a la economía nacional. Para este 2026, la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) prevé un crecimiento de entre 3 y 4% en la venta de pan de muerto a nivel nacional.

De acuerdo con Julián Castañón, presidente de la Canainpa, se estima una producción total de 4 millones 545 mil kilogramos de pan de muerto en todo el país.

“Consideramos que la tradición de muertos cada día nos identifica más a los mexicanos. Estimamos que se consumirán entre 40 y 50 millones de piezas de pan de muerto en todo el territorio nacional”. Julián Castañón, presidente de la Canainpa

Precios para todos los bolsillos

El valor total de las ventas esperadas para esta temporada alcanzará los mil 50 millones de pesos.

En cuanto a los costos:

Precio promedio por kilo: 227 pesos

Variedad de precios: se pueden encontrar piezas individuales o de medio kilo desde los 20 pesos, hasta presentaciones especiales o gourmet que van de los 140 a 150 pesos

Derrama económica récord en México

El impacto va mucho más allá de las panaderías. Salvador Villalobos, presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Comunicación, informó que la derrama económica global por las festividades de Día de Muertos superará los 53 mil millones de pesos, lo que representa un récord histórico.

Tan solo en la Ciudad de México, la derrama será de más de 12 mil millones de pesos, lo que beneficiará directamente a más de 60 mil establecimientos y generará más de 100 mil empleos.

¿Aumentará el precio del pan para 2027?

Castañón descartó que exista un incremento masivo o generalizado en el precio del pan para el próximo año.

Explicó que cada establecimiento deberá evaluar de forma individual sus costos para ajustar sus precios según sus necesidades y mantener vivas sus empresas.

Finalmente, la Canainpa proyecta que las ventas de la industria suban entre un 5% y 10% hacia fin de año, registrando un ajuste natural a la baja hasta febrero.

Actualmente operan 5 mil 500 panaderías en la CDMX y 59 mil 500 a nivel nacional.

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