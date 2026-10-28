¿Te atreves a escuchar a los muertos? Así cobran vida en panteón de la Soledad en Toluca

El Panteón de la Soledad en Toluca. Foto: Uno TV

Las puertas del Mictlán, el lugar de los muertos en la mitología nahua, se abren cada noche en el Panteón de la Soledad, en Toluca, Estado de México. En este recorrido, actores caracterizados guían a los visitantes por los nueve niveles del inframundo prehispánico.

“Xihuallauh nican, animatzin, xihuallauh nican, in tlalticpactli oticcauh icampa axcan tictemoa Mictlan in ohtli. Ven acá, alma, ven acá; la tierra has dejado atrás, ahora buscas el camino al Mictlán”.

El Mictlán cobra vida en el Panteón de la Soledad

Entre sombras, relatos y personajes, los asistentes conocen historias relacionadas con las creencias de los antiguos pueblos nahuas, mientras recorren uno de los cementerios emblemáticos de la capital mexiquense.

“Nos ven aquí, gobernando las sombras del séptimo nivel. Nos creen monstruos nacidos de la tierra de los muertos, se equivocan. Somos nahuales y en el mundo de los vivos fuimos mujeres, seres con el don sagrado de cruzar la piel, personas capaces de atar su alma al espíritu de un animal”. Nahual

La experiencia también permite conocer el valor cultural de estas representaciones y las historias que forman parte de la memoria de la ciudad.

Alicia Fajardo, visitante del Panteón la Soledad, compartió su impresión sobre el recorrido.

“Muy bonito, muy interesante, muy cultural, para que mucha gente conozca la historia de lo que es nuestra ciudad y obviamente pues estos grandes actores que hacen su mayor esfuerzo todas las noches”.

Leyendas y personajes históricos de Toluca

Los recorridos forman parte de las actividades culturales organizadas en torno al Día de Muertos en el Panteón de la Soledad. Con el paso de los años, sus tumbas y mausoleos han acumulado relatos que ahora cobran vida mediante representaciones teatrales.

Raúl Villagrana, director del Grupo Toluca, explicó que el objetivo es acercar a los visitantes a la historia del lugar. En esta edición, las representaciones giran en torno al Mictlán, aunque también incluyen personajes y sepulturas con relatos propios.

“Lo que queremos es dar a conocer la historia que se encuentra aquí en el panteón general, este año se está dando como que todo el contexto relativo al Mictlán. Pero también hay varias tumbas que por sí mismas pues cuentan su historia, por ejemplo: la tumba de los alemanes, el general Mirafuentes, algunos otros gobernadores como Villada o Millán”.

Las tumbas también cuentan historias

Durante el recorrido, los personajes representados comparten detalles de sus vidas y del significado de sus monumentos funerarios.

Rosario Morales, quien representa a una difunta, explica el simbolismo de su tumba, donde un árbol seco y un ave de bronce forman parte de la representación.

“Rosario Morales de Muñoz, encantada, este es mi lugar de descanso, mi tumba está representada por un árbol truncado y seco, que simboliza mi repentina muerte, debajo, un ave elaborada en bronce que me representa a mí y arriba, en el nido, unos polluelos que representan a mis hermosos hijos”.

La cultura, el arte y la muerte conviven en este recorrido que cada año se realiza para honrar a los muertos. En este espacio, los muertos les dan la bienvenida a los vivos, les recuerdan sus historias y conviven para trascender en el tiempo.

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